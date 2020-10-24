AKM'ye tel örgülü intihar önlemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKM'ye tel örgülü intihar önlemi

İHA

AKM'ye tel örgülü intihar önlemi

Samsun'da vatandaşların zaman zaman çıkarak intihar girişiminde bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) çatısı tel örgülerle çevrildi.
İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından da kullanılan 50 metre yüksekliğindeki AKM, çatısında yaşanan olaylarla gündeme geliyordu. Binanın çatısı kolayca çıkılabilmesi nedeniyle birçok olaya sahne oldu.
Kış aylarında çatıdan aşağıya kaymak isteyenler ve yaşanan intihar girişimleri önlem almayı gerektirdi. Son yaşanan olayda uzman çavuşluk sınavını kazanamayan ve askerde kalmak istediğini söyleyen bir genç çatıya çıkmıştı.
Binanın çatısı intihar girişimlerini önlemek adına tel örgülerle çevrildi. Bazı yerlerde dikenli tellerle de önlem alındı. Çatıyı gören bir güvenlik kamerası da yerleştirilerek izlemeye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yarım asırlık ayakkabı ustaları teknolojiye direniyor Teknolojiye inat yarım asırdır ayakkabı imal ediyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık ayakkabı ustaları teknolojiye ...
Samsun’da 2 bin 193 faal dernek var
YEREL HABERLER Samsun’da 2 bin 193 faal dernek var
Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi Uzun süre kullanılan maskeler mikrop saçıyor
YEREL HABERLER Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler ...
Korku erken tanıya engel olmasın
YEREL HABERLER Korku erken tanıya engel olmasın
Dr. Düzenli: “Turgut Cansever mimarlığın kurucu zihinlerindendir”
YEREL HABERLER Dr. Düzenli: “Turgut Cansever mimarlığın kurucu ...
Karadeniz'de yağışlar yarıya düştü, kuraklık tehlikesi başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de yağışlar yarıya düştü, kuraklık ...
Atakum Belediyesi’nin kırsalı kalkındıracak Jersey projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nin kırsalı kalkındıracak Jersey ...
17 öğrenci hafızlık kervanına katıldı
YEREL HABERLER 17 öğrenci hafızlık kervanına katıldı
Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıldı
23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında kendini ele verdi
YEREL HABERLER 23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında ...
Atakum Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı
Cezaevinin eski teknisyenine FETÖ'den elektronik kelepçe ile ev hapsi
YEREL HABERLER Cezaevinin eski teknisyenine FETÖ'den elektronik ...
5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Samsunspor’dan ‘sakatlık’ açıklaması
YEREL HABERLER Samsunspor’dan ‘sakatlık’ açıklaması
Terme'de 'Halk Buluşmaları' sürüyor
YEREL HABERLER Terme'de 'Halk Buluşmaları' sürüyor
Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir’in projelerini inceledi
YEREL HABERLER Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir’in projelerini ...
Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Demirtaş: “Spor alt yapımızı daha da geliştireceğiz”
YEREL HABERLER Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Demirtaş: ...
PTT'den 180. müşteriye ödül Samsun PTT 180. yaşını kutladı
YEREL HABERLER PTT'den 180. müşteriye ödül Samsun PTT 180. yaşını ...
Gazi Hizmet Binası satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Gazi Hizmet Binası satışa çıkıyor
Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Cezaevinin eski teknisyeni FETÖ'den gözaltına alındı
YEREL HABERLER Cezaevinin eski teknisyeni FETÖ'den gözaltına alındı
Sertifikalı tohum kullanım desteği başvuruları başladı
YEREL HABERLER Sertifikalı tohum kullanım desteği başvuruları ...
Samsun’da 'ari işletme' sayısı artıyor “Ari İşletme Sertifikası” alan süt sığırı işletme sayısı 4 oldu
YEREL HABERLER Samsun’da 'ari işletme' sayısı artıyor “Ari İşletme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X