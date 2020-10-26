Çarşamba’da baca yangını

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan bir kafede baca yangını meydana geldi

Olay, Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafenin bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Yangın sonucu maddi zarar oluştu.

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