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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden sıcak yemek ve gıda kolisi

İHA

Büyükşehirden sıcak yemek ve gıda kolisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle 14 gün evlerinde karantinaya alınan vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaşadığımız zor günleri paylaşarak atlatacağız. Bizler hemşehrilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Korona virüsü tehdidi taşıyan vatandaşlar karantinaya alınarak evlerinde 14 gün gözlem altında tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından karantinadaki vatandaşların gıda gibi önemli temel ihtiyaçları hazırlanan kolilerle kendilerine ulaştırılıyor.

Sıcak yemek ve gıda kolisi
Ayrıca çalışmalar kapsamında yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara günlük iki öğün olacak şekilde evlerine sıcak yemek ulaştırılıyor. Yemekleri evlerine kadar getirilen vatandaşların zahmetsizce yemek yemesi sağlanıyor. Yemek yapabilen karantina altında bulunan ailelere de erzak kolisi veriliyor. Bu doğrultuda karantina sona erene kadar destek devam edecek.

Çözüm Merkezi'ni arayıp talepte bulunmak yeterli
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ne gelen gıda yardımı talepleri, telefonla ön görüşme yapılmasının ardından müracaat sırasına göre yerine getiriliyor ve temel gıda malzemelerinden oluşturulan gıda kolisi ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine teslim ediliyor.
“Sosyal belediyecilik anlayışının değeri en çok bu gibi zamanlarda ortaya çıkıyor” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bizler hemşehrilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki yaşadığımız zor günleri paylaşarak atlatacağız. Bugünler dayanışma ve birlik günü. Tedavileri devam eden tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şifalar versin ve bir an önce bu beladan kurtulmamıza yardımcı olsun inşallah” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi kırsalda verimi artırmak ve kaliteyi yükseltmek amacıyla üreticinin yüzünü güldüren projelerine de devam ediyor. Hazırlanan zeytin fidanı dağıtım projesi kapsamında 4 ilçede üreticilere bin 500 adet zeytin fidanı dağıtıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yerelden kalkınma hedefiyle birlikte 17 ilçede tarımı ve hayvancılığı geliştirme ve destekleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan zeytin fidanı dağıtım projesi kapsamında Bafra ilçesinde üreticilere zeytin fidanı dağıtıldı. Program kapsamında Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs ve Bafra olmak üzere toplam 4 ilçede üreticilere bin 500 adet zeytin fidanı teslim edildi.
Fidan yardımı ile zeytin üretimini artırmak ve tarımı desteklemek amaçlanıyor. Fidan desteği ile çiftçilerin maliyetini azaltan Büyükşehir Belediyesi, tarımın her alanında üreticilerin yanında yer alıyor. Fidan yardımı çiftçiler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Yöre halkı Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne üretime ve üreticiye yönelik destekleri için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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