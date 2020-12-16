Vezirköprü’de yabancı dil öğretimine teşvik

– Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği, Avrupa Birliği Erasmus+ KA204 kapsamında hibe alan “İngilizce ve Bilgi İletişim Teknoloileri: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım” adlı projesi ile yabancı dil öğretimini teşvik edecek.

Geçen yıl İspanya’dan iki, İtalya’dan üç ve Litvanya’dan bir ortak kurumla başvurusu yapılan proje kabul edilerek hibe almaya hak kazandı. Ardından dernek yönetim kurulu üyeleri proje açılışını gerçekleştirerek sözleşme imzaladılar.

Dernek Başkanı Rahmi Günindi, proje kapsamında İngilizce başta olmak üzere yabancı dil öğretiminin teşvik edileceğini, bu alanda yeni yaklaşımların ve farklı ülkelerdeki uygulamaların paylaşılacağını dile getirdi. Proje kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini belirten Günindi, proje süresinin iki yıl olduğunu söyledi. Proje içeriğini anlatmaya devam eden Başkan Günindi, “Bir tanesi ilçemizde de olmak üzere ülkelerarası toplantı ve ziyaretler yapılacak. Proje konusunun yanı sıra kültürlerarası diyalog geliştirilecek. Yetişkin öğrenicilerin kişisel ve çalışma alanlarındaki yetkinliklerinin artırılması ve Avrupa Birliği içinde hareketliliklerinin sağlanması da proje amaçlarında yer alıyor” dedi.

Pandemi nedeniyle projedeki ilk uluslararası toplantının çevrimiçi yapıldığını ifade eden Dernek Başkanı Rahmi Günindi, “İlerleyen süreçte pandemi sürecinin inşallah yavaş yavaş yok olmasıyla, projemiz fiziksel olarak faaliyetlerine başlayacak” diye konuştu.

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