OMÜ tüm yönleriyle sağlık turizmini ele Aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, “18 Aralık Sağlık Yöneticileri Günü” kapsamında, “Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi” konulu bir panel düzenledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Dikmetaş Yardan’ın moderatörlüğündeki panel internet üzerinden canlı yayınlandı. Roma dönemine kadar uzanan sağlık turizminin, bilimsel anlamda son 20 yılda Türkiye’de gelişme gösterdiğini kaydeden Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, “Son yıllarda sağlık turizmi, Amerika ve Avrupa’dan, bu alanda öne çıkmış ve uluslararası kalite standartlarını sağlayabilmiş ülkelere kaymış durumda. Türkiye de sağlık turizminde öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2019 yılında 622 bin kişi, sağlık hizmeti almak amacıyla diğer ülkelerden ülkemize geldi. Sağlık turizmi, özellikle sağlık yöneticileri için de yeni ve başarılı olabilecekleri bir alan. Çünkü sağlık turizmi, 222 milyar dolarlık gelirle büyük bir pazara sahip” dedi. Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Kovid19 nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan sağlık turizmi sektörünün, 2021 yılının Haziran ayında tekrar yükselişe geçmesini beklediklerini belirtti.



“Türkiye Orta Doğu’da olumlu bir imaja sahip”

Medipol Üniversitesi Hastanesinin kuruluşunda, kurucu insan kaynakları müdürü olarak hizmet verdiğini ifade eden Samsun Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi A. Yunus Sarıyıldız da sağlık hizmet yönetim sistemini oluştururken yaşadıkları süreç hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin Orta Doğu'da, birçok alanda olduğu gibi sağlık turizminde de olumlu bir imaja sahip olduğunu vurgulayan Yunus Sarıyıldız, “Kuveyt, Katar gibi ekonomik anlamda iyi durumda ülkeler, sağlık sistemlerinin yetersiz olması, nitelikli hekim ve iş gücü olmaması nedeniyle Avrupa, Amerika gibi ülkelere gitseler de buralarda sıra bekleme, pahalılık gibi bir takım sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Ekonomik durumu kötü olan ülkeler ise ucuz olması nedeniyle Hindistan gibi ülkeleri tercih ediyor. Ülkemiz de sağlık turizminde tercih edilen bir ülke. Ancak şu anda da gerçekleştirdiği üst düzey lobi faaliyetleriyle ve bu ülkelere ofisler açarak sağlık turizmi gelirini yükseltebilir” diye konuştu.



“Son 15 yıldır da ülkemizde sağlık turizmini geliştirmek için çalışıyoruz”

Acıbadem Sağlık Grubu Devlet Teşvikleri Direktörlüğünden Uzm. İdris Sarıaydın ise, "Sağlığın ihracatının yapılarak yurtdışından döviz kazanılabileceğini, ülkenin cari açığının kapanmasına katkı verilebileceğini sağlık turizmi ile öğrenmiş olduk. Bu bizi her geçen yıl motive ediyor. Sadece 80 milyon değil 6 milyar insana sağlık hizmeti verme hedefi koymak heyecanlandırıcı bir kavram. Son 15 yıldır da ülkemizde sağlık turizmini geliştirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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