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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenlere pandemi sürecinde mesleki eğitim

İHA

Öğretmenlere pandemi sürecinde mesleki eğitim

Samsun’un Atakum ilçesinde görev yapan öğretmenlere salgın sürecinde mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uzaktan eğitim verildi.
Atakum ilçesinde görev yapan öğretmenlere Atakum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ders branşlarına özel uzaktan eğitimler verilmeye başlandı. İlk eğitim olarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Alptekin, özel eğitim branşındaki öğretmenlere “Salgın Döneminde Özel Eğitim Uygulamaları” konulu eğitim verdi. Eğitim konuları arasında; uzaktan eğitimde ailenin katılımının önemi, uzaktan eğitime aile katılımının gerekçeleri, uzaktan eğitime aile katılımını sağlamanın yolları, uzaktan eğitime aile katılımında dikkat edilmesi gereken konuları, aile ile iletişimin önemi ve esasları, uzaktan eğitimde tercih edilmesinde fayda görülen yöntemler, aile eğitimin önemi ve bu süreçteki gerekliliğine yer verildi.
Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik konuşmasında, branş bazındaki uzaktan eğitimlerin her hafta yeni bir konu ile devam edeceğini belirtti. Doç. Dr. Serpil Alptekin ve özel eğitim öğretmenlerine eğitime katılımlarından dolayı teşekkür etti ve haftaya başka bir konu ve eğitimci ile buluşma temennisinde bulundu.

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