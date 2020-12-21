Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor: 1-0

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA)STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Emre Malok, Kemal Elmas, Murat Altan
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Kerem, Erkam, Boli, Erhan, Savicevic (Dk. 83 İlyas), Ferhat Burak Çalık (Dk. 82 Ahmethan), Gökhan Alsan (Dk. 65 Buğra), Guido (Dk. 82 Enes), Nadir (Dk. 50 Gyasi)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera Kerim, Tugay, Burak Asan (Dk. 66 Alican), Melih, Poepon (Dk. 66 Hamza), Gökhan Sazdağı (Dk. 85 Mihajlovic), Silva (Dk. 83 Caner Öztürk), Muhammed Aykut, Burak Bekaroğlu
GOLLER: Dk. 29 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Boli, Savicevic, Kerem Can (Yılport Samsunspor) Melih (Beypiliç Boluspor)Yılport Samsunspor, TFF 1'inci Lig´in 15´inci haftasında evinde ağırladığı Beypiliç Boluspor´u Gökhan Alsan´ın golüyle 1-0 mağlup etti.9´uncu dakikada Kerem´in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Erkam´ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
11´inci dakikada Savicevic´in ceza sahasına yaptığı ortada Nadir´in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
13´üncü dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Savicevic´in şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa röveşata ile karşılık veren Savicevic´in güzel şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
29´uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Burak Çalık´ın ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan Alsan´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
33´üncü dakikada Nadir´in topuk pasıyla buluşan Burak Çalık´ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
43´üncü dakikada Guido´nun yerden pasıyla buluşan Nadir´in vuruşunda top defansa da çarparak kornere çıktı.
58´inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspot atağında Burak Çalık´ın yerden pasıyla buluşan Gökhan Alsan´ın ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
80´inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Gyasi kalecinin üzerinden atmak istedi fakat kaleci topu uzaklaştırdı.
83´üncü dakikada İlyas´ın derinleme pasıyla buluşan Ahmethan´ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut auta çıktı.
Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2020-12-21 19:57:12
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