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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum kırsalında yeni üretim sezonunu Başkan Deveci başlattı

İHA

Atakum kırsalında yeni üretim sezonunu Başkan Deveci başlattı

Geçen yıl atalık tohumdan ürettiği karakılçık buğdayını 10 farklı çiftçi ile paylaşan Atakum Belediyesi, yeni sezonda 10 bin yıllık Anadolu mirası ıza buğdayını da yetiştirmeye başladı. Traktörün direksiyonuna geçip tarlaya tırmık çeken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ilk tohumları toprakla buluşturdu. Belediyenin 2019’da beş bin metrekarede başladığı atalık tohumla buğday üretimi, 2021 yılında 600 bin metrekareyi aşacak.
Kırsal kalkınma projeleri ile Samsun’daki tarım ve hayvancılığa önemli katkılar sağlayan Atakum Belediyesi, geçen yıl kendisine ait arazide atalık tohum kullanarak yetiştirdiği karakılçık buğdayını 10 farklı çiftçi ile paylaştı. Yeni sezonda tarımsal üretim hedefini büyüten Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, toplam 8 bin 500 metrekarelik arazide atalık tohumlarla karakılçık ve ıza buğdayı yetiştirecek. Karaoyumca Mahallesi’ndeki arazide ekim çalışmasına katılan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, traktörün direksiyonuna geçti. Ekim öncesi tarlaya son tırmığı çeken Başkan Deveci, atalık karakılçık ve ıza buğdayı tohumlarını toprakla buluşturdu. Atakum Belediyesi’nce yürütülen kırsal kalkınma projelerinin önemine dikkat çeken Başkan Deveci, “Burası Atakum Belediyesi’nin yaklaşık altı buçuk dönümlük bir alanı. Buranın bir kısmına ıza buğdayı ekiyoruz. Bir bölümüne de daha evvel ektiğimizi yineliyoruz, karakılçık buğdayı ekiyoruz. Karakılçık buğdayını geçen sene yetiştirdik. Yaklaşık 56 ton civarında buğday aldık, onu çiftçilere dağıttık, ekimini sağlıyoruz. Bu coğrafyanın, bu toprakların tohumu. Verimli olduğunu herkes gördü. Zaten bu çalışmamızın amacı hem tohum miktarını artırmak hem de eğitim yapmak. Yani atalık tohumların bu topraklarda verimli olduğunu çiftçilerimize gösterebilmek. Şimdi ıza buğdayını ilk kez bu sene deniyoruz. Onun ürününü daha sonraki yıl bu coğrafyada çiftçilik yapan hemşehrilerimize dağıtacağız” dedi.

‘Pandemi süreci yaptığımızın doğru olduğunu kanıtladı’
Tarıma destek ve önem verdiklerini kaydeden Başkan Cemil Deveci, “Yaptığımız iş hem eğitim amaçlı hem de üretimi teşvik etmeye ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Üretimin içinde eğitim yapıyoruz. Kırsal kalkınmaya destek olacak kadın kooperatifimizi kurduk ve üretimi teşvik ediyoruz. Hayvancılıkla birlikte tarımı destekliyoruz. Bunların ikisi bir bütündür. Bu tarlayı hayvansal ve doğal gübrelerle gübreleyebilirsek buradan çıkan ürün de doğal ve organik olacak. Onu amaçlıyoruz. Köylümüzü hem hayvancılıkta hem de tarımda, sebze meyve yetiştiriciliğinde ve buna bağlı insan beslenmesi ve hayvan yemi olarak kullanılabilecek ürünler yetiştirmeye teşvik ediyoruz, planlıyoruz, onları o alanda yönlendiriyoruz. Atakum Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizi yaşanabilir, kendilerine yetebilir hale getirip yeniden tarıma dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü köylümüz tarımdan biraz uzaklaşmış, tarlaları boş. Kentlerde de imar planı yapılıyor. Buralarda imar planı yapılmamasını, tarım ve hayvancılığın devam etmesini destekliyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci bu bizim düşündüğümüz ve yapmaya çalıştığımızın daha doğru olduğunu herkese kanıtladı. Yeniden hem dünyada hem de Türkiye’de tarıma bir dönüş var. Biz de bunu teşvik etmeye, güçlendirmeye, dün söylediklerimizin bugün doğru olduğunu ispat etmeye ve üretimi artırmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

‘5 bin metrekare başladı 2021 hedefi 600 bin metrekare’
Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, geçen yıl belediyeye ait atıl durumdaki araziyi tarıma açarak atalık tohumla karakılçık buğdayı üretimi gerçekleştirmişti. Anadolu topraklarının yerli tarımsal türlerinden biri olan ve hibrit tohumların Türkiye tarımını ele geçirmesinin ardından yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan karakılçık buğdayı, Samsun topraklarında yıllar sonra yeniden yeşermişti. Geçen temmuz ayında gerçekleştirilen hasadın ardından talep toplamaya başlayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 10 çiftçi ile alım garantili üretim sözleşmesi imzaladı. Hasatta elde edilen yaklaşık 5 ton atalık karakılçık buğdayı tohumu farklı rakımlarda arazileri bulunan çiftçiler ile paylaşıldı. Müdürlüğe bağlı ziraat mühendisleri, sözleşmeli çiftçilerin üretim yapacağı arazilerden toprak örnekleri alarak laboratuvar ortamında inceledi. Analiz sonuçlarına göre ekim öncesinde her bir araziye uygun olan gübre türleri belirlendi. Atalık karakılçık tohumları ile birlikte gübrelerini Atakum Belediyesi’nden teslim alan üreticiler, tarlalarında ziraat mühendisleri eşliğinde ekimlerini gerçekleştirdi. Uzman kontrolünde sürecek olan sezonunun sonunda elde edilen atalık tohumlar, gelecek yıl daha fazla çiftçiyle paylaşılacak. Böylece Samsun’da 2019 yılında 5 bin metrekare arazide başlayan karakılçık buğdayı üretimi 2020’de 55 bin metrekareye ulaşmış oldu. Atakum Belediyesi, 2021 yılında 600 bin metrekareden fazla alanda atalık tohumla karakılçık buğdayı üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

10 bin yıllık ıza buğdayı Samsun’da ilk kez üretiliyor
Anadolu topraklarında 10 bin yıl önce tarıma kazandırılan ve son dönemde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan ıza buğdayının Samsun topraklarında ilk kez üretilmeye başlandığına dikkat çeken Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, “Atalık tohumlar ile genetiği bozulmadan günümüze ulaşabilen nadir buğday türlerinden biri olan ıza, diğer buğdaylara göre daha fazla protein ve mineral içeriyor. Zengin besin değerlerine sahip olan ıza buğdayından elde edilen un ve bulgur, üretiminin sınırlı olması nedeniyle pazarda yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Bilim insanlarının bulgularına göre, ıza buğdayı kullanılarak üretilen unlu mamullerin diyabet ve obeziteyi önlemede etkili olduğu, sarı nokta hastalığı ile bazı kanser türlerine karşı insan sağlığına faydalı olduğu biliniyor. Kavuzlu dış yapısı ile üretim alanlarında kendini hastalık ve zararlılara karşı koruyabilen ıza, kurak iklimlerin yanı sıra zayıf topraklarda dahi yetişebiliyor. Geçen yıl Samsun’a getirip örnek ekimini yaptığımız karakılçık buğdayının ardından bu yıl üretim envanterimize ıza buğdayını da ekledik. Her iki çeşidin de Samsun’daki üretim alanlarını genişleterek çiftçilerimizin ekonomik gücünü artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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