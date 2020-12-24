Samsun Öğrenci Gelişim İzleme ve Geri Bildirim Sistemi 'SAMGİS' markalaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Öğrenci Gelişim İzleme ve Geri Bildirim Sistemi 'SAMGİS' markalaştı

İHA

Samsun Öğrenci Gelişim İzleme ve Geri Bildirim Sistemi 'SAMGİS' markalaştı

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan çocukların bütüncül olarak akademik, ruhsal, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimini desteklemek, eğitimi uzaktan, yüz yüze yöntemler ile bir bütün olarak düşünerek gerekli paydaşlara geri bildirimler vermeyi amaçlayan 'Samsun Öğrenci Gelişim İzleme ve Geri Bildirim Sistemi'
SAMGİS' markalaştı.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin bütüncül anlayışla eğitim almalarını desteklemek ve gelişimlerini destekleyici geribildirimleri verebilmek amacıyla SAMGİS kuruldu. Projenin konusu ise öğrenci, öğretmen, aile, çevre, okul yöneticisi, servis şoförleri ve yakınların çocuğun hayatına etkisi olan paydaşların doğru zamanda, doğru becerilerle, doğru oranlarda katılmasını sağlamak amacıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim süreç takibi ve geribildirim sistemi oluşturmak. Kurulan bu sisteme Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Marka Tescil Belgesi" verildi.
Proje kapsamında; 2019 yılında 32 ortak sınav, 98 kazanım değerlendirme sınavı, 4 LGS denemesi, 7 TYT Denemesi, 2 AYT Denemesi olmak üzere toplam 160 sınav yapıldı. 1 milyon 397 bin 921 öğrenci sınavlara katıldı. 12. Sınıf öğrencilerinin TYT sınavında 150 puan üstüne çıkabilmesi için öğrencilerin ve öğretmenlerinin dahil olduğu Whatsapp grupları kuruldu. Gruplar üzerinden ve yüz yüze rehberlik çalışmaları yapıldı. Youtube kanalında SamgisTV kanalı açılarak sınav sonrası soru çözümleri videolarla anlatıldı. Açılan bu kanalda 32 bin görüntüleme ve 3 bin 100 saat izleme gerçekleşti. Sınavlar sonucunda öğrenci, şube, okul, ilçe ve il bazında hazırlanan kazanım analizleri ve istatistikler ilçe koordinatörleri aracılığıyla paydaşlara ulaştırıldı. Eksiklerin telafisi için çalışmalar yapmaları sağlandı.

"Pandemi döneminde sınavlar devam etti"
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan sistemde pandemi döneminde sınavlar Samsun Akademi portalı üzerinden online olarak yapılmaya başlandı. Şu ana kadar 13 ortaokul ve lise düzeyinde 32 bin 866 öğrenci sınavlara katılım gerçekleşti. Sınav sonrası hazırlanan kazanım analizleri öğretmen, öğrenci ve velilerimizle paylaşılmakta, değerlendirmeler yapılarak eksik kazanımların giderilmesine çalışıldı. Proje ise sadece sınavdan oluşmuyor. Okul iklimi ve örtük öğrenme, rehberlik çalışmaları, kazanım değerlendirme, öğrenci kılavuzluğu projenin içeriğini oluşturuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dikmen: “Gettonun kuruluş amacı Yahudilerin bir şekilde o topraklarda devamlılığını sağlamaktır”
YEREL HABERLER Dikmen: “Gettonun kuruluş amacı Yahudilerin bir ...
Diyabetlilerden parmak acıtmayan sensör talebi
YEREL HABERLER Diyabetlilerden parmak acıtmayan sensör talebi
Uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
Samsun’da gün doğumu
YEREL HABERLER Samsun’da gün doğumu
Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 5 gözaltı
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark İlaç kullanmayan semptomsuz hastalar 1 hafta sonra yoğun solunum sıkıntısı ile hastaneye yatıyor
YEREL HABERLER İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar ...
Samsun'da yeşil renk hakim olmaya başladı
YEREL HABERLER Samsun'da yeşil renk hakim olmaya başladı
'Küresel öğretmen' ödüllü Nurten öğretmenden velilere uzaktan eğitim tavsiyeleri
YEREL HABERLER 'Küresel öğretmen' ödüllü Nurten öğretmenden velilere ...
Dünyayı saran koronavirüs bu mahalleye giremedi
YEREL HABERLER Dünyayı saran koronavirüs bu mahalleye giremedi
Pazaryerinde ürünler tezgahta kalıyor
YEREL HABERLER Pazaryerinde ürünler tezgahta kalıyor
Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol
Kopyalanmış kartlarla alışverişten 1 tutuklama, 4 adli kontrol
YEREL HABERLER Kopyalanmış kartlarla alışverişten 1 tutuklama, 4 ...
SSBL Müzakere Kulübü bir kez daha şampiyon oldu
YEREL HABERLER SSBL Müzakere Kulübü bir kez daha şampiyon oldu
Tüp mide ameliyatı oldu arkadaşları bile tanıyamadı
YEREL HABERLER Tüp mide ameliyatı oldu arkadaşları bile tanıyamadı
OMÜ’den İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği
YEREL HABERLER OMÜ’den İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ...
Başkan Demir’den personele forma hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Demir’den personele forma hediyesi
Canik Belediyesinden gençlere bir hediye daha
YEREL HABERLER Canik Belediyesinden gençlere bir hediye daha
Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyede
Silahla yaralama şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Silahla yaralama şüphelisi yakalandı
Atakum Belediyesi’nden tiyatrolara pandemi desteği Samsun'da tiyatrolar dijitalde perde açtı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden tiyatrolara pandemi ...
Korona günlerinde beslenme
YEREL HABERLER Korona günlerinde beslenme
Terme Çayı Islah Projesi'nde etüt hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Terme Çayı Islah Projesi'nde etüt hazırlıkları ...
Vali Dağlı esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Vali Dağlı esnafın sorunlarını dinledi
ÇDH’ye ‘Covid-19’ laboratuvarı
YEREL HABERLER ÇDH’ye ‘Covid-19’ laboratuvarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X