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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonun üzerinden düşen sürücü hayatını kaybetti

İHA

Kamyonun üzerinden düşen sürücü hayatını kaybetti

Samsun'da yük boşalttığı kamyonun üzerinden düşen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde bir fabrikanın önünde meydana geldi. Getirdiği yükü boşaltmak için 10 D 2597 plakalı kamyonun üzerine çıkan sürücü Ayhan Özcan (60), brandayı açmak isterken duvar ile kamyon arasına düştü. Ayhan Özcan olay yerinde hayatını kaybetti. Özcan'ı yerde yüzüstü kanlar içerinde gören diğer çalışanlar durumu polise ve 112'ye haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ve polis, kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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