Yasin Öztekin, Samsunspor´da

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Demir Grup Sivasspor´dan Yasin Öztekin´i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yasin Öztekin, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Yılport Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig´de Sivasspor takımında forma giyen Yasin Öztekin ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yasin Öztekin´in camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.
33 yaşındaki futbolcu Süper Lig´de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Göztepe formaları giymişti.(FOTOĞRAFL)DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2021-01-15 19:53:01
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