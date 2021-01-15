Yasin Öztekin, Samsunspor´da

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Demir Grup Sivasspor´dan Yasin Öztekin´i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yasin Öztekin, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Yılport Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig´de Sivasspor takımında forma giyen Yasin Öztekin ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yasin Öztekin´in camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

33 yaşındaki futbolcu Süper Lig´de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Göztepe formaları giymişti.(FOTOĞRAFL)DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-01-15 19:53:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.