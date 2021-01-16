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Hamsi avı yasağının 1 yıl uzatılması çağrısı

DHA

Hamsi avı yasağının 1 yıl uzatılması çağrısı


Yaprak KOÇERHüseyin KALAYSelay SAYKAL/SAMSUN, (DHA)TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Karadeniz'de hamsi avına getirilen yasağın 28 Ocak'a kadar uzatılması, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer de yasağın 1 yıl uzatılması çağrısında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz´de avlanan hamsinin avına, yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle 8 Ocak 2021 itibariyle 10 gün süreyle yasak getirdi. Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklama ile yasağın süresinin 28 Ocak'a uzatıldığı açıklandı. Samsun'da vatandaşlar hamsinin irileşmesi için yasak süresinin uzatılmasını olumlu karşıladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, yasağın 1 yıl uzatılması çağrısında bulundu. Prof. Dr. Dinçer, bakanlık kararının 1 yıl süreli hamsi avı yasağına zemin oluşturması açısından değerli bulduğunu belirtti. Av baskısı nedeniyle hamsi stokundaki azalmaya bakanlığın sessiz kalmadığını kaydeden Prof. Dr. Dinçer, "Bu yasaklar, '10 günde hamsi istenilen 9 santimetre büyüklüğe ulaşır, ondan sonra avlayalım' demek değildir. Hamsinin 10 günde arzu edeceğimiz büyüme düzeyine ulaşması mümkün değil. İnsanlar nasıl ergenliğe kadar hızlı büyüyüp sonra büyümesi yavaşlarsa aynısı hamside de olur. 7 santimetrelik bir hamsi 1 yılda 3 santim büyüyecek, bu da ayda yaklaşık 3 milimetreye tekabül ediyor. Yani biz hamsiyi 1 ay beklesek avlayabilecek boya ulaşacağı anlamında gelmez" diye konuştu.
`SEZON SONUNA KADAR YASAKLANSIN´
Balıkçı Salih Ertaş, sezon sonuna kadar hamsi avının yasaklanması gerektiğini ifade ederek "Şimdi Marmara tarafından hamsi geliyor ama bu tarafta zaten ince hamsi vardı. İnce hamsi tutmak zaten günahtır. Yasakların birkaç ay hatta sezon sonuna kadar uygulanması lazımdı" dedi.
Kısa süreli yasakların geçici çözümler olduğunu aktaran balıkçı Ali Ergül de, "Hamsi sezonunu şu anda kapatsalar bence daha iyi olur" ifadesinde bulundu.
'YASAĞIN UZAMASI İYİ OLDU'
Hamsinin bu yıl küçük ve ince olduğunu belirten Celal Işıtan, "Havaların sıcak olmasında dolayı hamsi küçük çıkıyor zaten. İnşallah bu süreçten sonra güzel bir mevsim olur. Balıkçı arkadaşlarımız için de hayırlısı olur. Vatandaşta güzel bir balık yemiş olur. Bence av yasağının uzatılması iyi oldu. Çünkü çıkan hamsi zaten çok küçük oluyordu. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Hamsi Karadeniz´in sembolüdür. Olamazsa olmazıdır. Av yasağının olması da iyi oldu, vatandaşlar bundan sonra daha büyük hamsi yiyebilir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Selay SAYKAL
2021-01-16 14:08:29

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