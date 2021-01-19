6 milyon TL yatırımlı arıtma tesisi hizmete girdi

Samsun’un Bafra ve Alaçam ilçelerinde uzun yıllardır beklenen arıtılmış içme suyu hasreti sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) 6 milyon TL’ye inşa ettiği Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi, 17 mahalleye su vermeye başladı.

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük içme suyu yatırımlarından Değirmen Çayı Deresi üzerine inşa edilen Hacıoğlu Arıtma Tesisi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.



6 milyon TL harcandı

Bölgenin su sorunlarını çözmek için Hacıoğlu Arıtma Tesisi’ni 6 milyon TL’ye mal eden SASKİ, tüm mahallelerin şebeke hatlarını yeniledi. Yatırım ve çalışmalarla ilgili bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, “Arıtma tesisimizin ham su kaynağı, inşa ettiğimiz Hacıoğlu Arıtma Tesisi regülatörüdür. Regülatörle içme suyu arıtma arasındaki isale hattının uzunluğu 19 kilometredir. 315 mm çapındaki polietilen boru ile regülatörden alınan su arıtma tesisine getirilmekte, burada dünya standartlarında arıtılan su ise yaklaşık 220 km uzunluğundaki değişik hacimlerdeki 19 adet depo, 2 adet terfi merkezi, bağlantı ve abone hatlarıyla birlikte 5 bin 996 haneye dağıtılacak. Şuan 17 kırsal mahallemizin istifadesine sunduk. Musluklardan saniyede 40 litre su akacak. Tesisimizin hizmet sahasını genişleterek 2 bin 531 kişinin yaşadığı 9 köye de hızlı bir şekilde arıtılmış içme suyunu ulaştırmış olacağız” dedi.



2022’de su sorunu kalmayacak

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Geçtiğimiz ay Vezirköprü’yü memba kalitesinde içme suyuna kavuşturmuştuk. Şimdi sıra Bafra’da. Burada 17 mahallemizi en son teknoloji ile arıtılan memba kalitesinde suyu hemşerilerimize ulaştırdık. İki ay içinde de 26 köyün tamamına içme suyu vermiş olacağız. Şehrimizin 272 mahallesi su sıkıntısı yaşıyordu. Yatırımlarımızla bu sayı 160'lara düştü. 2021'in sonunda da su yetersizliği yaşayan mahalle sayımız 68’e inecek. 2022 yılında da tamamını çözerek Türkiye'de ilke imza atacağız. 1 milyon 350 bin insanımızın tüm sıkıntılarına neşter vuruyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Nerde ne varsa halının altına süpürmeden gece gündüz çalışıyoruz. Bugün bu tesis de bunun bir ürünü. Hayırlı uğurlu olsun“ ifadelerini kullandı.



Sahada işin başındayız

Samsun’da güzel bir enerji ve sinerji yakaladıklarına değinen Başkan Mustafa Demir, “Genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, il teşkilatımız, tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Seçim çalışmalarında bir söz verdik. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Samsun'da kırsal altyapıyı tamamen bitireceğiz. 946 mahallede. Liste yapsak saymaya vakit yetmez. Bana hesabını kitabını iyi yaptın mı dediler. Çok şükür hesabımız yaptık. Ne söz verdiysek de şu anda sözümüzü tuttuk. İlçe belediyelerimizle iş birliği halinde 42 ayrı ekiple 2020'de mahallelerimizde gece gündüz demeden çalıştık. 2021 programında kırsal altyapıdaki hedefimizin yüzde 85'ine ulaşıyoruz. 2022 yılına çok bir şey kalmıyor. Yakakent bu sene bitiyor. Önümüzdeki sene Bafra bitiyor. Vezirköprü'den Terme'ye, Bafra'ya kadar 17 ilçemizde bütün kırsal altyapıyı bitiriyoruz. Cumartesi, pazar dinlemiyoruz. Biz sahada işin başındayız. Hedefimiz bu” diye konuştu.



2 yılda bitecek

Kent merkezinde de çok önemli projeleri hayata geçirmeye başladıklarına değinen Başkan Demir, “Kentsel ve sanayi dönüşümü başladı. 2 yılda bitecek. Saathane Meydanı projemizi genişletiyoruz. Subaşı projemiz başladı. Anakent İş Merkezi'ni bu sene yıkıyoruz. Minibüs Terminali projesi hazır. Yol ve kavşak düzenlemeleri başlayınca onu da yapacağız. Zor gibi görünen çalışmalar doğru proje üretirseniz, doğru kadro ile verimli çalışırsanız kolay yapılıyor. İmkansız gibi görünenler de biraz zaman alıyor. Bunu Samsun'da hep birlikte hayata geçiriyoruz. Samsun'da dört dönem belediye başkanlığı yapmış Yusuf Ziya Yılmaz beyden bayrağı devraldık daha da yukarılara taşıyoruz. Bizden sonra gelen gençler çok daha iyi yerlere taşıyacaklar” açıklamasında bulundu.



Başkan Demir’e teşekkür

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, “Tarımın, toprağın, ziraatın ve suyun ne kadar kıymetli olduğunu bu süreçte daha iyi gördük. Eskiden kartopu yapmayı gözlerdik. Şimdi ise kar yağsın diye gözlüyoruz. Bu açıkça suyun bir damgasının bile ziyan edilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu yatırım da suya ve insana verilen değerin göstergesidir. Hacıoğlu Arıtma Tesisi’ni ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun” dileklerinde bulundu.

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