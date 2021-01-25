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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnaf kredi ertelemesinden memnun

İHA

Esnaf kredi ertelemesinden memnun

– Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kredi taksitlerinin ertelenmesi müjdesinin esnaf açısından olumlu olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsü (Kovid19) salgını sürecinde zor günler geçiren esnafa kredi erteleme müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “'Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 202130 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir” dedi. SESOB Başkanı Güler’de verilen müjdenin esnafı rahatlatacağını belirterek, açıklamalarda bulundu.

“Bu karar esnafı rahatlatır”
Kredi erteleme kararının kısa vadede esnafı rahatlatacağını dile getiren Hacı Eyüb Güler, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı müjde çok güzel. Bunu olumlu karşılıyoruz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sayın Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. 6 madde hakkında talepte bulundu. Bunların 2 tanesi sabah hayata geçmişti. Şimdiki kredi ötelemesi de çok güzel bir haber. Borçlarımızın ertelenmesini bekliyorduk. Bu karar bizi rahatlatır. Bütün esnafın, esnaf ve sanat kooperatifleri ile bankalara boru vardı. Esnaf borçla dönen kesimdir. Bunun üzerine pandemi eklenince perişan olduk. Birçok esnaf kepenk kapattı. Sıcak para gelmediği için borçlarımızın ertelenmesi çok iyi oldu. Ayrıca esnafa devlet destekli 25 bin TL’den 200 bin TL’ye kadar can suyu kredisi istiyoruz. Bu kredinin de geri ödemesinin en az 1 yıl sonra olmasını talep ediyoruz. İstenen bu krediler ekonomiye geri dönecektir, yastık altına gitmeyecektir. Bunun ekonomiye canlandırma getireceğini de düşünüyoruz” dedi.

“Kahveci esnafını ölüme terk ettik”
Pandemiden ekonomik olarak en çok kahveci esnafının mağdur olduğunu vurgulayan Güler, şunları söyledi:
“Kahveci esnafı bu süreçte büyük yara aldı. Kahvecilik diye bir şey kalmadı. Kahvecileri ölüme terk ettik. 1 senedir kahvehaneler kapalı. Vaka sayıları azalmaya başladı. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte en önce kahvecilerin düşünülmesi lazım. En çok desteğin de kahveciye verilmesi lazım. Çünkü kahveci esnafının yanında da çalışan birçok işçi vardı. Samsun’da da tüm kahvecilerin gözü kendilerine verilecek destekte.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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