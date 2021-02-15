Samsun’da 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir’den kardeşinin yanına misafirliğe geldiği Samsun’da 6. kattaki evin balkonundan düşen 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Mevlana Mahallesi’ndeki 6 katlı apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’de ikamet eden Sevcan Doğan (38), 8 yaşındaki oğlunu da yanına alarak 3 gün önce Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olan kardeşi Osman Sargut’un yanına misafirliğe geldi. Sevcan Doğan, kardeşinin 6. kattaki evinin balkonundan yere düştü. Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Sevcan Doğan’ın cesedi Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ve incelemenin ardından savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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