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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum'da karla mücadele

İHA

Atakum'da karla mücadele

Atakum Belediyesi, hafta başından itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından kentin yüksek kesimlerinde ve kent merkezinde çalışmalarını 24 saat esasıyla sürdürüyor. Gece saatlerinde dona karşı solüsyon çalışması yapan ekipler yaya güvenliği için kaldırımları da tuzladı. Vatandaşlar sıcak çorba ikramına devam eden Atakum Belediyesi, sokakta yaşayan can dostları da unutmadı.
Atakum Belediyesi hafta sonundan itibaren kar yağışı görülen kent genelinde kar çalışmalarına 24 saat esasıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün iş birliğiyle 21’i iş makinesi olmak üzere 36 araç ve 150’den fazla personelle başlayan çalışmalar kentin yüksek kesimlerinde ve kent merkezinde sürdürülüyor.

Gece saatlerinde dona karşı tedbir
Kar yağışı etkisinin azalması ve hava sıcaklığının düşük seyretmesi nedeniyle kaldırım ile yollarda kalan kar kalıntılarının buzlanma oluşturması tehlikesine karşı gece saatlerinde başlayan tuzlama çalışmaları gündüz de devam etti. Ekipler, don kaynaklı araçların kayarak kazaya sebebiyet verebileceği yollarda ve eğimi yüksek caddelerde hummalı çalışma yürüttü. İş makinalarıyla önce kardan temizlenen yollara ardından solüsyon döküldü. Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İpek, Başkan Yardımcısı Okan Saral ile Başkan Danışmanı Muzaffer Yıldız saha personelini çalışmaları esnasında ziyaret etti. Atakum Belediyesi personelinin 24 saat esasıyla Atakum halkının hizmetinde olduğunu belirten Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İpek, “Akşamın ilerleyen saatlerinde, özellikle Atakum’un yüksek kesimlerinde buzlanma başladı. Atakum Belediyesi ekipleri de hem karları yoldan temizleme hem de tuz ve solüsyonlarla buzlamayı önleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Atakum halkından isteğimiz acil durumlar olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve kurmuş olduğumuz WhatsApp ihbar hattına 0532 963 02 06 numaradan ulaşarak talep ve şikayetlerini bize bildirmeleri” diye konuştu.

Kaldırımlar güvenli hale getiriliyor
Sabahın ilk saatlerinde ise kent merkezinde yaya yoğunluğu yaşanan caddelerde kaldırım tuzlama ve kar küremesi çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yaya kaldırımlarında yurttaşların kayıp düşme riskine karşı güvenli hale getirdi. Gündüz saatlerinde zaman zaman şiddetini artıran kar yağışının ardından buzlanma ihtimaline karşı solüsyon ve tuzlama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. Diğer yandan, Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri de Çatalçam, Güzelyurt, Kamalı pazaryerlerinde pazaryeri esnafına ve sokaktaki yurttaşlara sıcak çorba ikramını sürdürdü.

Can dostlar unutulmadı
Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de kar yağışıyla birlikte yiyecek bulma sıkıntısı çekebilecek sokak hayvanlarını unutmadı. Düzenli olarak yapılan besleme çalışmaları beyaz örtünün Atakum’u kaplamasıyla birlikte sıklaştırıldı. Kentin uzak noktalarındaki patili dostların yoğun olduğu bölgelere mama takviyesi yapan ekipler, parklarda bulunan kedi ve köpek evlerindeki mama ile su haznelerini de doldurarak can dostları besledi.

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