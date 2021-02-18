Buzlu yolda kayan otomobil kanala düştü

13 şehidin katili işte o alçak!

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Samsun'un Alaçam ilçesinde kar yağışının ardından buzlanan yolda kayan otomobil kanala düştü.

Kaza, SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan 37 ABF 208 plakalı otomobil Yukarı Elime mevkisinde yağan karın ardından buz tutan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan yağmur suyu kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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