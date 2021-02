Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

Kış mevsimi ile birlikte soğuk havalara bağlı kalp krizi riski de artıyor. Kış aylarında özellikle vücut ısısındaki ani değişimler kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle kalp hastalarının soğuk havanın etkisine maruz kalmamaları ve dışarıda vakit geçirirken kendilerini koruyucu önlemler almaları kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Can Hamsici, soğuk havanın kalp sağlığına olumsuz etkisi hakkında bilgi verdi.



Soğuk hava ve rüzgar kalp hastaları için riskli

Soğuk hava ve rüzgarın kalp hastaları için riskli olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Can Hamsici, “Kış aylarında kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin başında soğuk hava ve aşırı rüzgar gelmektedir. Bu iki faktöre aynı anda maruz kalmak, vücut ısısında ani değişimlere neden olarak kalp krizi riskini de artırmaktadır. Göğüs kafesi ortasında başlayıp, bazen sol kola, omuza, çeneye doğru yayılım gösteren, baskı, ağrı, yanma ve ağırlık hissi tarzında birkaç dakikadan fazla süren yakınması olan bu tip belirtiler, kalp krizinin işareti olabilir. Yine; tek veya iki kolda, karnın üst kısmındaki ağrı ve rahatsızlık hissi, buna eşlik eden, bulantı, nefes darlığı, soğuk terleme gibi belirtiler de kalp krizi belirtisi olabilir. Kalp krizi geçiren hastalarda; ağrı bazen karnın üst kısmında olmakta, gerek hasta gerekse doktor tarafından mide ağrısı sanılıp atlanabilmekte ve dramatik sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Şeker hastalarında özellikle her zaman göğüste ağrı olmaz. Aşırı yorgunluk, halsizlik, bulantı, terlemeler geçirilen kalp krizini işaret edebilir. Bu tip yakınmaları olan hastaların, doktorunu uyarıp, kendisinde şeker hastalığının olduğunu belirtmesinde büyük fayda vardır. Tipik kalp krizi belirtileri dışında; özellikle karın ağrısı olan yaşlı hastalarda ve şeker hastalarında mutlaka EKG çekilip, vakaların atlanmaması hayati önem taşımaktadır. Kalp hastalarının kış aylarını da sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için soğuk havadan ve kalabalık ortamlardan uzak durması çok önemlidir. Özellikle havaların aşırı soğuduğu dönemlerde vücut ısısını korumak için kalın çorap giyilmeli, eldiven ve beresiz sokağa çıkılmamalıdır” dedi.



Kışın akciğer enfeksiyonlarında artış görülüyor

Kışın akciğer enfeksiyonlarında artış görüldüğünü ifade eden Dr. Can Hamsici, “Kış aylarında özellikle yaşlılarda ve kalp hastalarında akciğer enfeksiyonlarında da artış görülmektedir. Soğuğa maruz kalan kalp hastalarında basit bir gribal enfeksiyon, akciğerleri etkisi altına alacak önemli bir sağlık sorununa dönüşebilir. Bu nedenle kronik kalp hastaları soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara yol açacak soğuk ortamlardan uzak durmalı ve kışın dışarıda çok az vakit geçirmelidir. Hava akımına uzun süreli maruziyet kalp sağlığını önemli ölçüde tehdit ettiğinden, çok soğuk havalarda evde vakit geçirmeleri uygundur. Kalp kapak hastaları, kalp yetmezliği hastaları, koroner arter hastaları ve bypass olan hastalar soğuğa bağlı kriz riski ile karşı karşıyadır, bu nedenle gerekli önlemler almalıdır” diye konuştu.



Kışın spor yapmak için kapalı alanlar tercih edilmeli

Kışın spor yapmak için kapalı alanların tercih edilmesi gerektiğine işaret eden Hamsici, “Sıcak havalarda kalp hastalarının herhangi bir şikayeti yokken, kışın çok soğuk havalarda damarların büzüşmesi sonucu göğüs ağrıları hissedilebilmektedir. Özellikle kalbiyle ilgili böyle bir sorunu olan ancak bunun farkına varmayan kişiler, havanın güneşli ve sıcak olduğu dönemlerde fiziksel aktivitelerinde herhangi bir sorun da yaşamamaktadır. Ancak bu aktivitelere kışın da devam ettiklerinde kalbin iş yükü de artacaktır. Soğuk havada, açık alanlarda yapılan sporlar sırasında ani ölümler meydana gelebilir. Kış aylarında kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişiler kış sporlarından uzak durup salon sporlarını tercih etmelidir” şeklinde konuştu.



Düzenli ve dengeli beslenmeye önem verilmeli

Düzenli ve dengeli beslenmenin öneminden bahseden Hamsici şöyle devam etti:

“Kalp hastaları beslenme programlarını da kış mevsimine göre düzenlemelidir. Dengeli ve sağlıklı beslenme kalp sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Hastalar kendileri için uygun dozu aşmayacak şekilde her çeşit besin tüketebilir. Kış aylarında yeterli miktarda C vitamini alınmalı ve kış meyveleri bolca tüketilmelidir. Soğuk havalarda kalori alımına da özen gösterilmelidir. Karbonhidratlar bakımından zengin bir diyet yerine; protein, yağ ve karbonhidrat oranları dengeli bir beslenme şekli benimsenmelidir. Soğuk havalarda yüksek oranda alkol tüketimi kalp krizine yol açan önemli bir nedendir. Alkol vücut ısısında ani değişime neden olarak kalp krizi riskini artırmaktadır. Bu nedenle özellikle kış aylarında alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır.”



"Bitkisel ilaçlardan uzak durulmalı"

“Bitkisel ilaçlardan uzak durulmalı” diyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Can Hamsici açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bilinçsiz bitkisel ilaç kullanımı da kalp krizini tetikleyen etkenlerden biridir. Doğadan alınan bitkilerin kalbe ne gibi etkiler yapacağı bilinmemektedir. Bazı bitkisel ilaçlar damarların daralmasına yol açabilir. Kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanmamaları önerilmektedir.”

