Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

İHA

Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

Kış mevsimi ile birlikte soğuk havalara bağlı kalp krizi riski de artıyor. Kış aylarında özellikle vücut ısısındaki ani değişimler kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle kalp hastalarının soğuk havanın etkisine maruz kalmamaları ve dışarıda vakit geçirirken kendilerini koruyucu önlemler almaları kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltıyor.
Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Can Hamsici, soğuk havanın kalp sağlığına olumsuz etkisi hakkında bilgi verdi.

Soğuk hava ve rüzgar kalp hastaları için riskli
Soğuk hava ve rüzgarın kalp hastaları için riskli olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Can Hamsici, “Kış aylarında kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin başında soğuk hava ve aşırı rüzgar gelmektedir. Bu iki faktöre aynı anda maruz kalmak, vücut ısısında ani değişimlere neden olarak kalp krizi riskini de artırmaktadır. Göğüs kafesi ortasında başlayıp, bazen sol kola, omuza, çeneye doğru yayılım gösteren, baskı, ağrı, yanma ve ağırlık hissi tarzında birkaç dakikadan fazla süren yakınması olan bu tip belirtiler, kalp krizinin işareti olabilir. Yine; tek veya iki kolda, karnın üst kısmındaki ağrı ve rahatsızlık hissi, buna eşlik eden, bulantı, nefes darlığı, soğuk terleme gibi belirtiler de kalp krizi belirtisi olabilir. Kalp krizi geçiren hastalarda; ağrı bazen karnın üst kısmında olmakta, gerek hasta gerekse doktor tarafından mide ağrısı sanılıp atlanabilmekte ve dramatik sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Şeker hastalarında özellikle her zaman göğüste ağrı olmaz. Aşırı yorgunluk, halsizlik, bulantı, terlemeler geçirilen kalp krizini işaret edebilir. Bu tip yakınmaları olan hastaların, doktorunu uyarıp, kendisinde şeker hastalığının olduğunu belirtmesinde büyük fayda vardır. Tipik kalp krizi belirtileri dışında; özellikle karın ağrısı olan yaşlı hastalarda ve şeker hastalarında mutlaka EKG çekilip, vakaların atlanmaması hayati önem taşımaktadır. Kalp hastalarının kış aylarını da sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için soğuk havadan ve kalabalık ortamlardan uzak durması çok önemlidir. Özellikle havaların aşırı soğuduğu dönemlerde vücut ısısını korumak için kalın çorap giyilmeli, eldiven ve beresiz sokağa çıkılmamalıdır” dedi.

Kışın akciğer enfeksiyonlarında artış görülüyor
Kışın akciğer enfeksiyonlarında artış görüldüğünü ifade eden Dr. Can Hamsici, “Kış aylarında özellikle yaşlılarda ve kalp hastalarında akciğer enfeksiyonlarında da artış görülmektedir. Soğuğa maruz kalan kalp hastalarında basit bir gribal enfeksiyon, akciğerleri etkisi altına alacak önemli bir sağlık sorununa dönüşebilir. Bu nedenle kronik kalp hastaları soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara yol açacak soğuk ortamlardan uzak durmalı ve kışın dışarıda çok az vakit geçirmelidir. Hava akımına uzun süreli maruziyet kalp sağlığını önemli ölçüde tehdit ettiğinden, çok soğuk havalarda evde vakit geçirmeleri uygundur. Kalp kapak hastaları, kalp yetmezliği hastaları, koroner arter hastaları ve bypass olan hastalar soğuğa bağlı kriz riski ile karşı karşıyadır, bu nedenle gerekli önlemler almalıdır” diye konuştu.

Kışın spor yapmak için kapalı alanlar tercih edilmeli
Kışın spor yapmak için kapalı alanların tercih edilmesi gerektiğine işaret eden Hamsici, “Sıcak havalarda kalp hastalarının herhangi bir şikayeti yokken, kışın çok soğuk havalarda damarların büzüşmesi sonucu göğüs ağrıları hissedilebilmektedir. Özellikle kalbiyle ilgili böyle bir sorunu olan ancak bunun farkına varmayan kişiler, havanın güneşli ve sıcak olduğu dönemlerde fiziksel aktivitelerinde herhangi bir sorun da yaşamamaktadır. Ancak bu aktivitelere kışın da devam ettiklerinde kalbin iş yükü de artacaktır. Soğuk havada, açık alanlarda yapılan sporlar sırasında ani ölümler meydana gelebilir. Kış aylarında kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişiler kış sporlarından uzak durup salon sporlarını tercih etmelidir” şeklinde konuştu.

Düzenli ve dengeli beslenmeye önem verilmeli
Düzenli ve dengeli beslenmenin öneminden bahseden Hamsici şöyle devam etti:
“Kalp hastaları beslenme programlarını da kış mevsimine göre düzenlemelidir. Dengeli ve sağlıklı beslenme kalp sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Hastalar kendileri için uygun dozu aşmayacak şekilde her çeşit besin tüketebilir. Kış aylarında yeterli miktarda C vitamini alınmalı ve kış meyveleri bolca tüketilmelidir. Soğuk havalarda kalori alımına da özen gösterilmelidir. Karbonhidratlar bakımından zengin bir diyet yerine; protein, yağ ve karbonhidrat oranları dengeli bir beslenme şekli benimsenmelidir. Soğuk havalarda yüksek oranda alkol tüketimi kalp krizine yol açan önemli bir nedendir. Alkol vücut ısısında ani değişime neden olarak kalp krizi riskini artırmaktadır. Bu nedenle özellikle kış aylarında alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır.”

"Bitkisel ilaçlardan uzak durulmalı"
“Bitkisel ilaçlardan uzak durulmalı” diyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Can Hamsici açıklamasını şöyle tamamladı:
“Bilinçsiz bitkisel ilaç kullanımı da kalp krizini tetikleyen etkenlerden biridir. Doğadan alınan bitkilerin kalbe ne gibi etkiler yapacağı bilinmemektedir. Bazı bitkisel ilaçlar damarların daralmasına yol açabilir. Kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanmamaları önerilmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 4 günde metre kareye 48,9 kilo yağış düştü Samsun’da etkisini kaybeden tekrar geri gelecek Samsun’da karın etkileri siliniyor
YEREL HABERLER Samsun'da 4 günde metre kareye 48,9 kilo yağış ...
Özman: “Altın düşüşlerinde panik yapmamak lazım”
YEREL HABERLER Özman: “Altın düşüşlerinde panik yapmamak lazım”
Rektör Ünal: “OMÜ hak ettiği yerde olmalı”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OMÜ hak ettiği yerde olmalı”
Samsun'da 5 bin 32 kapsül uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Samsun'da 5 bin 32 kapsül uyuşturucu hapla yakalanan ...
Samsunspor ile İstanbulspor 38. randevuya çıkıyor Zirve mücadelesi veren 2 takım Süper Lig potası için savaşacak
YEREL HABERLER Samsunspor ile İstanbulspor 38. randevuya ...
Huzurevi sakinlerinden aşı yapan sağlıkçılara sevgi seli Huzurevlerinde 2. doz korona virüs aşıları tamamlandı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerinden aşı yapan sağlıkçılara sevgi ...
Doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama
YEREL HABERLER Doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama
Bu da ’kardan robot’ En teknolojik kardan adam
YEREL HABERLER Bu da ’kardan robot’ En teknolojik kardan adam
Unutkanlıkta son nokta Tamire verdikleri ayakkabıları bile unuttular
YEREL HABERLER Unutkanlıkta son nokta Tamire verdikleri ayakkabıları ...
Balıkçının, evinin önündeki takası yandı
YEREL HABERLER Balıkçının, evinin önündeki takası yandı
Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 ...
Samsun’da doktorun hesabını hacklediler: 150 bin TL dolandırdılar
YEREL HABERLER Samsun’da doktorun hesabını hacklediler: 150 bin TL ...
Atakum Belediyesi, buzlanmaya karşı sahada
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi, buzlanmaya karşı sahada
Jugurtha Hamroun: “Umarım Süper Lig’e çıkarız”
YEREL HABERLER Jugurtha Hamroun: “Umarım Süper Lig’e çıkarız”
Engelli vatandaşın evinde çıkan yangın
YEREL HABERLER Engelli vatandaşın evinde çıkan yangın
Sahte savcı telefonla aradığı şahsı 52 bin 290 lira dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte savcı telefonla aradığı şahsı 52 bin 290 lira ...
Uyuşturucu haplarla yakalanan genç kadına adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplarla yakalanan genç kadına adli ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklananların sayısı 6'ya çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklananların ...
Samsun’un altın kızları Samsunspor’da
YEREL HABERLER Samsun’un altın kızları Samsunspor’da
İlkadım'da can dostları unutulmadı
YEREL HABERLER İlkadım'da can dostları unutulmadı
Sahte komiser telefonla aradığı şahsı 78 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte komiser telefonla aradığı şahsı 78 bin lira ...
Samsun'da şofbenden zehirlenen bir kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da şofbenden zehirlenen bir kişi hastanelik ...
Kemençe çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Kemençe çalan hırsız tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye ...