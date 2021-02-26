Ayvacık'ta 2 mahalleye karantina

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Samsun Ayvacık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçedeki iki mahallenin karantina altına alındığı bildirildi.

Ayvacık Kaymakamlığı tarafından karantina kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında Söğütpınar ve Şenpınar Mahallelerimiz 25.02.2021 Perşembe saat 20.00 ile 03.03.2021 Çarşamba günü 21.00 arasında karantinaya alınmıştır. Acil ihtiyaçlar için Vefa Sosyal Destek Hattımız vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Osmanlı Mahallesi'ne gidecek vatandaşlarımız jandarma ekiplerimizin kontrolünde geçiş güzergahını kullanabileceklerdir" denildi.

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