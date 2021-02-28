Havza Belediyesi’nden hafta sonu mesaisi

– Havza Belediyesi tarafından hafta sonunda ana caddelerde yol ve kaldırım temizliği yapıldı.

Hafta sonu sokağa kısıtlaması ile trafiğin azalması ile birlikte Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personelinin katılımıyla ilçedeki ana caddelerin yol ile kaldırımlarda temizlik ve yıkama çalışması yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Geçtiğimiz hafta yaşadığımız kar yağışının ardından ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyor. Ana arterlerimizde yıkama çalışmalarına başladık. Program dahilinde çalışmalarımız devam edecek. Karın ardından böyle bir çalışma ihtiyaçtı. Temizlik konusunda bir mağduriyet yaşanmaması noktasında yoğun bir mesai harcıyoruz” dedi.

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