Havza’ya kapalı sebze pazarı Kapalı sebze pazarı yeri için kamulaştırma yetkisi alındı

Havza Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste kapalı sebze pazarı yapılması için 2. etap kamulaştırma çalışması için yetki talebi onayladı. Havza Belediye Başkanı Özdemir, “İnşallah kamulaştırma çalışmalarımız kısa sürede tamamlayıp kapalı sebze pazarı inşaat aşamasına geçeceğiz” dedi.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen mart ayı meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Özdemir ilçeye hizmet etmek için tüm birimlerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, “Belediye olarak halkımıza hak etmiş olduğu hizmeti ulaştırmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlçemizde önemli bir ihtiyaç olan kapalı sebze pazarı için çalışmalarımız devam etmekte. Kapalı sebze pazarı yapımı için özel mülkiyet olan 2 bin 800 metrekare alanın kamulaştırılması gerekmekte idi. Daha önce yapılan 1 etap kamulaştırma çalışması ise bu alanın bin 800 metrekarelik bölümü kamulaştırıldı. Şimdi ise geri kalan bin metrekare alan için 2. etap kamulaştırma çalışmalarına başlıyoruz. Kamulaştırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da kapalı sebze pazarı için proje çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah kamulaştırma çalışmalarımız kısa sürede tamamlayıp kapalı sebze pazarı inşaat aşamasına geçeceğiz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından görüşülen gündem maddeleri kapsamında Havza Belediye Başkanlığı’na kamulaştırma yetkisi verildi.

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