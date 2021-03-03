Başkan Demirtaş: “İşçilere en iyi imkanları sağlamaya çalışıyoruz”

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmesiyle, belediyemizin de bütçesini göz önüne alarak, emekçileri mağdur etmeyecek şekilde iyi niyet çerçevesinde sendikamız ile birlikte en iyi imkânları sağlamanın gayretindeyiz” dedi.

KamuSen, Türk Yerel HizmetSen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı, makamında ziyaret etti. Başkan Demirtaş, Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette KamuSen Türk Yerel HizmetSen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, sendikal çalışmalar hakkında Başkan Demirtaş’a bilgiler verdi.

KamuSen Türk Yerel HizmetSen sendikası olarak İlkadım Belediyesi ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Yorulmaz, “Kamu kurumlarında ve belediyelerde örgütlü sendikayız. Karşılıklı anlayış içerisinde şehrimize hizmet etmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Sayın başkanıma ve sendika üyesi çalışanlarımız ile tüm belediye çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Yapılan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:

“Gerek pandemi gerekse yaşanan ekonomik krizde sendikalara büyük iş düşüyor. İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmesiyle, belediyemizin de bütçesini göz önüne alarak, emekçileri mağdur etmeyecek şekilde iyi niyet çerçevesinde sendikamız ile birlikte en iyi imkânları sağlamanın gayretindeyiz.”

Ziyarette Samsun Şube Başkanı Tuncay Erdem ve yönetim kurul üyeleri hazır bulundu.

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