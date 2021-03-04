'Kırmızı' alarm veren Samsun’da tedbirler de kuyruklar da arttı Vatandaşlar kalabalık caddelere girmek için kuyruk oluşturdu Dinamik denetim modeli faaliyeti gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kırmızı' alarm veren Samsun’da tedbirler de kuyruklar da arttı Vatandaşlar kalabalık caddelere girmek için kuyruk oluşturdu Dinamik denetim modeli faaliyeti gerçekleştirildi

İHA

'Kırmızı' alarm veren Samsun’da tedbirler de kuyruklar da arttı Vatandaşlar kalabalık caddelere girmek için kuyruk oluşturdu Dinamik denetim modeli faaliyeti gerçekleştirildi

Türkiye korona risk haritasında ‘kırmızı’ renkle ‘çok yüksek riskli’ iller arasında bulunan Samsun’da kolluk kuvvetleri tedbir ve denetimleri arttırırken, vatandaşlar ise HES kodu uygulaması yapılan kalabalık cadde girişlerinde kuyruk oluşturdu.
Yeniden normalleşme sürecine giren Türkiye’de normalleşmeye en uzak illerden biriside çok yüksek risk gurubunda yer alan Samsun oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı korona virüs vaka sayılarında son açıklanan rakamlara göre Samsun’da tespit edilen vaka sayısı bu hafta 3 bin 555 kişi olarak tespit edildi.
Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu ile birlikte normalleşmeye en uzak illerden biri olan Samsun’da kontrollü normalleşme dönemi kapsamında kolluk kuvvetleri dinamik denetim modeli faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak birlikte tam normalleşmeye geçilmesi için şehrin birçok yerinde denetim yaptı. Samsun Valiliği’nin talimatı ile kalabalık cadde ve sokaklardaki girişlerde HES kodu zorunluğu ile kalabalığın önüne geçilmesi hedeflendi.
Vatandaşlar, riskli olmasına karşın kalabalık caddelere girmek için polis ekiplerinin HES kodu kontrolü yaptığı noktalarda kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruk hem kuyrukta olmayan vatandaşlar hem de kuyrukta bekleyen vatandaşlar tarafından eleştirildi.

"Samsun’a korkarak geldim"
Vaka sayısının pik yapmasına rağmen vatandaşların kalabalık caddelere girmek için sıra beklemesini eleştiren Seyit Ahmet Eliöz isimli vatandaş, “Bizim insanımız hiç mesafe kuralına uymuyor. Türkiye çapında kafe ve restoranları açılan yerler var. Samsun’da mesafe kuralına uyulmadığından buralar açılmadı. Mesafe kuralını hatırlatıyoruz, yine de uyulmuyor. Böyle olunca elbette ki Samsun vaka sayısında Türkiye’de 1. sırada olur. Kalabalık cadde girişlerinde HES kuyruğu var. Ben de mecbur beklemek zorunda kaldım. İlimizde çok sayıda kişi koronadan vefat etti. Ben Ladik ilçesinden Samsun’a korkarak geldim. Ladik’te de virüs var ama Samsun’da virüs kapmaktan çok korkuyorum. Bazı vatandaşlar kurallara uymadığı için Samsun vaka sayısında Türkiye birincisi oluyor. Samsun’umuza yazık oluyor” dedi.
Samsun’un en kalabalık caddesi olan Mecidiye Çarşısı'na girmek için kuyrukta sıra bekleyen Murat Erman isimli vatandaş, “Denetimlerin sıkılaşması her açısından güzel bir gelişme. En azından bu virüs illetinden kurtuluruz. Vatandaşların işlek caddeye girmek için sıra beklemesi konusunda da sanırım güzergahları caddeden geçtiği için bekliyor olabilirler. İşi olanlar galiba çarşı içini kullanıyorlar. Geçmek gerektiği için bu yolu kullandıklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
HES kodu sorgulaması kuyruğunda da mesafe kuralına uyulmamasına tepki gösteren başka bir vatandaş ise şunları söyledi:
“Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyduğumuz sürece bu işler bir an önce biter ve sıkıntı kalmaz. Ama insanlarımız buna izin vermiyor. Kendi kendilerine yaşıyorlar. Mesafemizi korumadıkça, maskemizi takmadığımız sürece bu virüsün temizleneceğini sanmıyorum. İnsanların kalabalık bir caddeye girmek için sıra beklemesi ise çok kötü bir durum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Ünal: "Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasında ilk 10’da yer alması"
YEREL HABERLER Rektör Ünal: "Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasında ...
Samsun’da “Sağlık Kahramanları Parkı” kurulacak Pandemi savaşçıları anısına Büyükşehir bir ilke imza atıyor
YEREL HABERLER Samsun’da “Sağlık Kahramanları Parkı” ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın annesi ...
Bakan Soylu, Alaçam Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Alaçam Hükümet Konağı inşaatında ...
Futbolculara maç günü beslenme tüyoları
YEREL HABERLER Futbolculara maç günü beslenme tüyoları
AK Partili Çiğdem Karaaslan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı
YEREL HABERLER AK Partili Çiğdem Karaaslan'ın annesi son yolculuğuna ...
Murzioğlu: “Destek devam etmeli”
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Destek devam etmeli”
Samsun’da ‘kırmızı’ tablonun esnaf ve vatandaşa etkisi Lokantacı ve çay ocağı esnafı müşteri kabul etmek, şehir dışından gelen vatandaşlar ise bir an önce Samsun’dan gitmek istiyor
YEREL HABERLER Samsun’da ‘kırmızı’ tablonun esnaf ve vatandaşa ...
İmzalar atıldı: 500 bin kişiye “Afet Farkındalık Eğitimi” Samsun’da Afet Eğitim Seferberliği
YEREL HABERLER İmzalar atıldı: 500 bin kişiye “Afet Farkındalık ...
İlkadım meclisinden Özyer ve Kalkavan’a vefa
YEREL HABERLER İlkadım meclisinden Özyer ve Kalkavan’a vefa
Terme meclisinden Kasapoğlu'na vefa Kasapoğlu'nun ismi yeni köprüye verildi
YEREL HABERLER Terme meclisinden Kasapoğlu'na vefa Kasapoğlu'nun ...
Prof. Dr. Özkaya: "Sürü bağışıklığı vaka düşmesinde etkili olabilir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkaya: "Sürü bağışıklığı vaka düşmesinde ...
Suç örgütü operasyonu: Emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu 13 kişi adliyede
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonu: Emniyet müdür yardımcısının da ...
Samsunspor’da goller eşit dağıldı 43 golde 18 farklı futbolcunun ismi yer aldı 21 farklı isim 66 sarı kart gördü, kimse kırmızı kart görmedi
YEREL HABERLER Samsunspor’da goller eşit dağıldı 43 golde 18 farklı ...
Tarihi 'Paşa Mezarlığı'nı defineciler talan etti
YEREL HABERLER Tarihi 'Paşa Mezarlığı'nı defineciler talan etti
Samsun'da 4 bin 153 çocuğa online olarak masal anlatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da 4 bin 153 çocuğa online olarak masal ...
Pandemi döneminde 'elektronik kaynak' kullanımı 4 kat arttı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde 'elektronik kaynak' kullanımı 4 kat ...
'Pozitif vakalar, hastane ya da yurtlarda izole edilsin'
YEREL HABERLER 'Pozitif vakalar, hastane ya da yurtlarda izole ...
Tarlada bulduğu gök taşını 180 bin dolara sattı
YEREL HABERLER Tarlada bulduğu gök taşını 180 bin dolara sattı
Samsun Valisi: “Kurallara uymak her zamankinden daha önemli” Normalleşme adımları görüşüldü
YEREL HABERLER Samsun Valisi: “Kurallara uymak her zamankinden daha ...
Çiğdem Karaaslan'ın acı günü
YEREL HABERLER Çiğdem Karaaslan'ın acı günü
Suç örgütü operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda 1 tutuklama
Bıçaklı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıda yaralandı
Samsun’un en büyük görselli Samsunspor bayrakları caddeye asıldı Enine boyuna 19’a 19 metre ölçüsündeki bayrak asarak Samsunspor’a destek çağrısında bulundular
YEREL HABERLER Samsun’un en büyük görselli Samsunspor bayrakları ...