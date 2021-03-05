Samsun'da ilk adımı atılan kampanya Türkiye’ye yayıldı İlkadım’ın ‘esnafına sahip çık kampanyası’ çığ gibi büyüyor

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın, korona salgını sürecinden olumsuz etkilenen küçük esnafa destek verilmesi için başlattığı kampanya tüm ülkeye yayılıyor. Başkan Demirtaş, vatandaşlara çağrıda bulunarak, alışverişlerini yerel esnaflardan yapmalarını istedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs (Kovid19) salgını, Türkiye’de de birçok sektörü olumsuz etkiledi. Virüsün yayılımının azaltılması adına alınan yeni tedbirlerle birlikte bazı iş yerleri kapanırken, bu süreçten en çok küçük esnaf etkilendi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın, geçen günlerde başlattığı esnafına sahip çık kampanyası bu süreçte esnaf için adeta umut oldu. Kampanyanın kısa sürede ülke geneline yayılması ve diğer STK’ların da destek vermesi ile küçük esnaftan alışveriş yapılması yönündeki çağrılar olumlu cevap buldu. Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafında dağıtılan üzerinde “Alışverişini yerel esnafından yap, esnafına sahip çık” afişleri de kentteki tüm esnafların iş yerlerine asılıyor.



“Bu kampanyamız ilçemizden Türkiye’ye yayılıyor”

Yapılan kampanya hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Esnafların pandemi sürecinde alınan tedbirler nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Özellikle küçük esnaflarımız bu süreçte mağdur oldu. Biz de başlattığımız kampanya ile İlkadım halkından destek bekliyoruz. Kısıtlamaların sürdüğü bu günlerde halkımız tüm ihtiyaçlarını yerel esnaflardan karşılasın, yoksa her zaman yüz yüze baktığımız, kara günde yanımızda olan esnafımızı yaşatamazsak, kaybolup gidecekler. Bu kampanyamız ilçemizden Türkiye’ye yayılıyor. Bunun öncüsü olmaktan da gurur duyuyoruz. Herkesi kendi yerel esnafından alışveriş yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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