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Muhtemel sele karşı derelerde büyük temizlik Özellikle yazın etkili olan ani yağışlar ve sel riskine karşı kapsamlı temizlik yapıldı

İHA

Muhtemel sele karşı derelerde büyük temizlik Özellikle yazın etkili olan ani yağışlar ve sel riskine karşı kapsamlı temizlik yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (SASKİ) 2020 yılında 23 derede 12 bin 765 metrelik alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
SASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki onlarca derede ıslah çalışmaları yaptı. Düzenli akışlarını sağlayarak çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmasının önüne geçti.
Küresel ısınma ile birlikte son yıllarda ani ve etkili olan sağanak yağışlar Türkiye ile birlikte bölgeyi de ciddi bir şekilde etkiliyor. SASKİ, bir yandan dere ıslah çalışmalarını sürdürürken bir yandan da ıslah edilen dereler ile birlikte yerleşim alanlarının yanında bulunan derelerde temizlik çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda 2020 yılında il genelindeki 23 derede toplam 12 bin 765 metre uzunluğunda temizleme çalışması yapıldı. Ayrıca 392 bin 673 metre içme suyu, 71 bin 492 metre atık su, 21 bin 31 metre yağmur suyu hattı döşendi. 1322 metre dere ıslahı gerçekleştirildi.
Çalışmalar 2021 yılında da tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde yer alan Taşocak Deresi'nde temizlik çalışması yapıldı. Yağışların getirdiği alüvyon, çakıl ve kum gibi malzemelerin yanı sıra çıkan teressübat ve ağaçlar büyük bir titizlikte temizlendi. Çıkan malzemeler ise kamyonlarla depolama alanlarına aktarılarak bertaraf edildi. Yapılan temizlik çalışmaları ile birlikte derelerin düzenli akışları sağlanıyor. Bununla birlikte dereler yerleşim alanlarında insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor.

"Muhtemel bir sel baskınlarına karşı sık sık dere temizlikleri yapılıyor"
Muhtemel bir sel baskınlarına karşı sık sık dere temizliklerinin yapıldığını söyleyen SASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Yasin Çelik, "Yağış rejimleri değiştiği dönemlerde veya anlık yağışlarda derenin en sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Düzenli bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. SASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2020 yılında 23 derede 13 kilometreye yakın bir dere temizliği çalışması gerçekleştirdik. Derelerden çıkan malzemeleri de kamyonlarla ruhsatlı depolama alanlarına aktararak bertaraf ediyoruz. Hem çevre sağlığını koruyoruz hem de vatandaşlarımıza sudan sebep bir sorun olmaması adına gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmalarımız durmaksızın devam edecek" dedi.
Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Demirci Mahallesi Muhtarı Hasan Ağu, "Taşocak Deresi kötü durumdaydı ve yanında bulunan yerleşim yerlerine zarar vermeye başlamıştı. Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe ile başvurduk ve kısa sürede cevap verilerek anında temizlik çalışması başlatıldı. Temizlik çalışması olmadan önce içerisinde biriken malzemeler nedeniyle dere düzenli akmıyor ve evleri su basıyordu. Dere içerisinde birikenler ayrıca kötü kokuya da sebep oluyordu. Temizlik çalışması sonrası bu sorun giderildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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