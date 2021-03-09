Havza'da berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi

Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim ve bilgilendirme yapıldı.

Başlayan kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte oluşturulan dinamik denetim ekibine dahil olan Havza Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim ve bilgilendirme yapıldı. Havza Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Demir başkanlığındaki ekip faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarında Kovid19 tedbirleri kapsamındaki önlemlere uyulup uyulmadığı konusunda denetlemeler yapılarak uyulması gereken tedbirler hatırlatıldı. Yapılan denetimlerde içeride bulunması gereken müşteri sayısı, uyarı levha ve tabelaları ile uyarıcı işaretler, dezenfektan noktaları denetlenerek anlık olarak İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim (İSDEM) Uygulamasına anlık olarak işlendi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Belediyesi olarak pandeminin başladığı ilk günden bu yana çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini belirterek, “Ülke genelinde kontrollü normalleşme dönemi olarak tanımlanan sürece geçildi. Bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği önemli bir etken. Bu amaçla dinamik denetim süreci başladı. Bizler de oluşturduğumuz ekipler ile denetimlerimize başladık. Yapılan denetim sonuçları anlık olarak İSDEM uygulamasına yüklenmekte. İşletmecilerimizin konuya göstermiş oldukları hassasiyete teşekkür ederim" dedi.

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