‘Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’ sektörde sevinçle karşılandı

Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’ kurulacağı açıklamasını sevinçle karşıladıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı duyurudan büyük mutluluk duyduklarını belirten MEDİKÜM Başkanı Aydemir, “MEDİKÜM olarak, 12 Mart tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomi programında ‘Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’ kurulacağını açıklamasından son derece büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

Daha önce bu konuda bir taleplerinin olduğunu ve Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile bunun gerçekleştiğini ifade eden Dr. Ahmet Aydemir, “Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’nun Kovid19 salgını sırasında ve sonrasında değişmekte olan ülkemizin tıbbi cihaz sektöründe kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaçlara cevap oluşturma potansiyeline sahip bilimsel ve teknolojik çözümlerin istişare edilmesi, teknolojik çözümlerin hayata geçirilmesine yönelik politika önerilerinin oluşturulması konusunda derneğimize sorduğu görüş ve önerilerimizde böyle bir ‘başkanlık’ yapısının ülkemize sağlayacağı yararları ve önemini, ilgili kurula yazdığımız 8 Haziran 2020 tarihli yazımızda altını çizerek ifade etmiştik” diye konuştu.

Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın sektöre birçok yarar sağlayacağını belirten Dr. Aydemir bunu şu sözlerle anlatı: “Sağlık Endüstrileri Başkanlığı' önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak olan sağlık alanında ülkemizin üretim envanterini ortaya çıkarıp yönetip yönlendirecektir diye düşünüyoruz. Sektörün yüksek teknoloji ile üretim kabiliyetini artırıp, alım garantisi ile tıpkı ‘Savunma Sanayi Başkanlığı’ gibi sektörün ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayıp ihracat tutarlarını da yukarıya çekeceğini umut ediyoruz.”

‘Başkanlık’ için temennilerini de ileten Aydemir, “Bu başkanlık bünyesinde medikal kümelerin ve tıbbi cihaz üreticisi sivil toplum örgütlerinin de temsilcilerinin yer alması gerektiğine inanıyoruz. Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın sektörümüze, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözlerine yer verdi.

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