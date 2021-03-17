Kurupelit Yerleşkesi ıhlamurlarla daha da yeşillenecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) üst yönetiminin ‘yeşil ve doğa dostu bir kampüs’ hedefiyle başlattığı çalışmalar, Kurupelit Yerleşkesi’nde bütün yoğunluğuyla devam ediyor.

OMÜ’nün çevre dostu ve sürdürülebilir politika ve programları doğrultusunda kampüse kazandırılan ve “Ihlamur Yolu” olarak adlandırılan alan, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da katıldığı programla ıhlamurlarla ağaçlandırıldı.



Kampüs, 160 ıhlamur fidanıyla daha zenginleşti

Rektörlük Çevre Düzenleme Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Mühendislik Fakültesi ile yapımı devam eden yeni Veteriner Fakültesinin ön tarafında bulunan ve Samsun Teknopark’a uzanan yol üstündeki alana 160 adet ıhlamur fidanı dikildi. ‘Ihlamur Yolu’ adı verilen ve ıhlamur fidanlarıyla süslenen alandaki ağaçlandırma faaliyetine Rektör Ünal, kendisine eşlik eden Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy ile birlikte iştirak etti.



“Yeşilin farklı tonlarıyla örnek bir kampüs oluşturmaya çalışıyoruz”

Kurupelit Yerleşkesi’nin sürdürülebilir bir ekosisteme kavuşması adına doğa sevgisi ve bilincini pekiştirmeyi ve ağaç dikimini teşvik etmeyi öncelediklerini belirten Rektör Ünal, doğal bitki örtüsü, biyolojik çeşitliliği ve yeşilin farklı tonlarıyla Kurupelit Kampüsü’nü örnek bir yaşam alanına dönüştürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ardından Rektör Ünal; Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy, Çevre Düzenleme Müdürlüğünden Orman Mühendisi Şenol Koç ve diğer çalışanların eşliğinde ıhlamur fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinlikte, Orman Mühendisi Şenol Koç’tan yerleşkedeki ağaçlandırma ve çevre düzenlemeleri hakkında bilgi alan Rektör Ünal, hatıra fotoğrafıyla da çalışanlarla aynı karede yer aldı.

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