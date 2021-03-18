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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’de online etkinlikler

İHA

OMÜ’de online etkinlikler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) “İş Yaşamında Başarıya Götüren Yetkinlikler” ile “Dünya Sosyal Hizmet Günü”nde mezunöğrenci buluşması etkinlikleri online olarak gerçekleştirildi.
OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından 16 Mart “Dünya Sosyal Hizmet Günü”nde mezunöğrenci buluşması yapıldı. Etkinlikte 2021 yılı için belirlenen temaya dikkat çekilerek sosyal hizmet mesleğinin temel felsefelerinden bahsedildi. OMÜ Sosyal Hizmet Bölümü'nden mezun olan sosyal hizmet uzmanları, Prof. Dr. Gülsüm Çamur moderatörlüğünde bir araya gelerek uzaktan konferans yöntemiyle deneyimlerini öğrencilere aktardı. Sosyal Hizmet Bölümü mezunlarından Burcu Tuzcu, Leman Ak ve Rıfat Karabaş, öğrencilik dönemlerinde edindikleri tecrübelerden ve mesleki çalışmalarından bahsederek öğrencilere yol gösterici tavsiyelerde bulundu. Mezun öğrenciler, 16 Mart’ın Dünya Sosyal Hizmet Günü olması dolayısıyla etkinlikte bu günün anlam ve önemine de değinildi. Etkinliğin açılış konuşmasını OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, gerçekleştirdi. Konuşmasında; Dünya Sosyal Hizmet Günü’ne vurgu yaparak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercümend Ersanlı OMÜ Sosyal Hizmet Bölümü’nün amaç ve hedeflerinden, gelecek planlarından bahsederek sosyal hizmet bölümü olarak yüksek lisans programının açılacağını ve eylül ayında ilk öğrencilerini alacağını duyurdu.
Açılış konuşmalarından sonra etkinlik moderatörü; OMÜ Sosyal Hizmet Bölümü öğretim elemanlarından Prof. Dr. Gülsüm Çamur, sosyal hizmet mesleğinin felsefesinden, uygulama alanlarından, mesleğin önemi, geçmişi ve geleceğinden bahsetti. Dünya Sosyal Hizmet Günü’nün anlam ve önemine, bu yıl belirlenen temasına da vurgu yaparak sözü mezunlara bıraktı.
Adalet Bakanlığı Rize Personel İl Eğitim Merkezi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Burcu Tuzcu, sosyal hizmet mesleğiyle tanışma öyküsünü, lisans eğitim sürecinde yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini, görev yaptığı kurumun yapısını ve kendisinin gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı.
Amasya Sağlık Müdürlüğü’nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Leman Ak, sosyal hizmet uzmanı olma yolculuğunu, kurumdaki çalışmalarını, lisans dönemindeki ve çalışma yaşamındaki tecrübelerini anlattı. Okul öncesi öğretmenliği eğitimini de sürdürdüğünü belirterek bu eğitim sürecinin mesleğine olan katkısını aktardı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’da sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Rıfat Karabaş, öğrencilik sürecinde yaptığı çalışmalardan, aktif bir öğrencilik geçirdiğinden, sosyal hizmet lisans eğitiminin kendisine katkılarından bahsetti. Mezun öğrencilerin konuşmaları ardından öğrencilerin de sorularını yanıtlamasıyla etkinlik sona erdi. Dünya Sosyal Hizmet Günü; her yıl belirlenen tema üzerinden kutlanmakta. 2021 yılının teması ise ‘Ubuntu’ olarak belirlendi. Ubuntu; Güney Afrika’nın yerli halklarından gelmekte ve “tüm insanlığı birbirine bağlayan evrensel bir paylaşım bağına olan inanç” anlamı taşımakta.

“İş Yaşamında Başarıya Götüren Yetkinlikler”
Öte yandan, OMÜ Kariyer Merkezi’nin düzenlediği seminerde “İş Yaşamında Başarıya Götüren Yetkinlikler” konuşuldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kariyer Merkezi’nin, mezun ve öğrencilere yönelik düzenlediği "İş Yaşamında Başarıya Götüren Yetkinlikler" konulu kariyer semineri, Merkez Müdürü Doç. Dr. Nursel Topkaya’nın moderatörlüğünde internet üzerinden gerçekleşti. Çukurova Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök'ün de katıldığı semineri, lisans ve lisans üstü eğitim gören öğrencilerin yanı sıra OMÜ mezunları da ilgiyle takip etti. Seminerde başarı, yetkinlikler, iş yaşamı, 21. yüzyıl yetkinlikleri, duygusal zekâ ve özyönetim becerileri gibi konular ele alınarak bu becerilerin iş yaşamında önemi ve gereği üzerinde duruldu. Öğrenciler ve mezunlardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından etkinlik sona erdi.

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