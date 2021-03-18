Samsun’da her 2 berberden 1’i çırak ya da kalfa arıyor 650 berberden yarısı çalıştıracak eleman bulamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da her 2 berberden 1’i çırak ya da kalfa arıyor 650 berberden yarısı çalıştıracak eleman bulamıyor

İHA

Samsun’da her 2 berberden 1’i çırak ya da kalfa arıyor 650 berberden yarısı çalıştıracak eleman bulamıyor

Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, odaya kayıtlı 650 berberin yarısının çalıştırmak için çırak ya da kalfa bulamadığını söyledi.
Korona virüsü (Kovid19) salgını birçok sektörü olumsuz etkiledi. Türkiye’de nüfusa oranla en çok vaka bulunan il olan Samsun’da 12 yıllık eğitimin zorunlu olmasının ardından, yıllardır birçok meslekte çırak bulunamıyor. Başkan Zabit Pilan, çalıştıracak çırak ya da kalfa bulamamaktan yakındı.

“650 berberin yarısı çırak ya da kalfa arıyor”
Berberlerin çırak ve kalfa bulma konusunda sıkıntı çektiğinin altını çizen Zabit Pilan, “Sadece berberlerde değil tüm esnaf kesimi kalfa ve çırak bulmakta zorluk çekiyor. Bunun sebebi olarak da biz okuyamadığımız için berber olmuşuz. Sonradan kendimizi geliştirmişiz. Başkan vesaire olmuşuz. Zamanında gelirimiz iyi olmadığı için bir meslek edinme çabasına girmişiz. Ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Aileler çocuğunu ezmek ya da ezdirmek istemiyor. Çocuklar sokakta geziyor ama çırak olarak bir yere vermiyorlar. Aileler çocukları okusun istiyorlar. Bizim Çıraklık Eğitim Merkezimiz var. Ortaokulun ardından çocuklar buraya kayıt olarak hem çalışıp hem de lise diploması alabilirler. Bunun sonrasında üniversiteye de gidebilirler. Bunu birçok aile bilmiyor. Aileler bunu takip ederse hem çocuğunu okutmuş hem de meslek sahibi yapmış olurlar. Samsun’da odamıza kayıtlı 650 berber var. Bunların yüzde 50’sinin çırağa ihtiyacı var. Yaş hiç önemli değil. 1718 yaşında da çıraklık yapabilirler ancak aileler çocuğunu göndermiyor. Aile çocuğa 3 bin TL’lik telefon alır, lüks hayat yaşatırsa o çocuk iş güç sahibi olamaz. Her şeyi devletten beklememek lazım. Kendi çocuğumuzu kendimizin yönlendirmesi lazım. Çocuğu sokağa bırakırsanız, birileri yönlendirebilir. Genç neslin sokakta boş boş vakit geçirmesine çok üzülüyorum” dedi.

“İşlerimiz yüzde 70 oranında düştü”
Pandeminin en çok berberlerin işini düşürdüğünü ifade eden Pilan, şunları söyledi:
“Pandemi tüm esnafı olumsuz etkiledi. Şu anda esnaf çok zor durumda. Devletimiz küçük esnafa elinden geldiğince destek veriyor ama bu yeterli değil. Esnafın virüsün yayılımında etkili olduğunu düşünmüyorum. Müşteri berbere tek tek geliyor. Bence AVM’lerin kapatmaları lazım. Berberlerde virüsün bulaşması çok zor bir durum. Şu anda Samsun’da berberler çok temiz bir şekilde iş yapıyorlar. İşlerimiz bu süreçte yüzde 70’e yakın oranda düştü. Galiba vatandaşlar tıraş olmaktan çekiniyor. Berbere gelen vatandaşlar ise hijyenli ortamı görünce rahatlıyorlar. Zaten ilimizde sık sık denetimler yapılıyor. Şu ana kadar da Samsun’da temizlik konusunda berberlerle alakalı bir sıkıntıya rastlanılmadı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
“On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” temalı yarışmada ödüller verildi
YEREL HABERLER “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” temalı ...
Atakum Belediyesi’nden öğrencilere ‘Çanakkale Zaferi’ hediyesi Başkan Deveci: “Çanakkale Zaferi, cumhuriyetin önsözü”
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden öğrencilere ‘Çanakkale Zaferi’ ...
Avci: “Hemşirelik alanında lisansüstü eğitim, geçen yıllara göre daha fazla önem kazandı” Sektör profesyonelleriyle hemşirelikte kariyer turu
YEREL HABERLER Avci: “Hemşirelik alanında lisansüstü eğitim, geçen ...
Kocasını bıçaklayıp ölümüne sebep olan kadın yeniden yargılanınca yine 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı Yargıtay kararı bozdu ama yerel mahkeme yine aynı karara hükmetti
YEREL HABERLER Kocasını bıçaklayıp ölümüne sebep olan kadın yeniden ...
“Tekkeköy Sanayi İşletmeleri Dönüştürme ve İyileştirme Projesi” toplantısı
YEREL HABERLER “Tekkeköy Sanayi İşletmeleri Dönüştürme ve ...
Canik Belediyesi’nden meclis üyelerine hizmet brifingi Sandıkçı: “Şuan Canik Belediyesi olarak SSK’ya ve vergi dairesine borcu yoktur yazısı alacak duruma geldik”
YEREL HABERLER Canik Belediyesi’nden meclis üyelerine hizmet ...
Samsun’da 5 milyon 12 bin TL süt desteklemesi ödemesi yapıldı
YEREL HABERLER Samsun’da 5 milyon 12 bin TL süt desteklemesi ödemesi ...
OMÜ’de online etkinlikler
YEREL HABERLER OMÜ’de online etkinlikler
Çanakkale Savaşı´nda kolunu kaybeden gazinin ahşap protezi müzede sergilenecek
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı´nda kolunu kaybeden gazinin ahşap ...
Samsun’da 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyede
YEREL HABERLER Samsun’da 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan ...
Bafra’da eski tütün deposunun çatısını sökmeye çalışan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bafra’da eski tütün deposunun çatısını sökmeye ...
Terme'de şehitler anıldı
YEREL HABERLER Terme'de şehitler anıldı
Türkiye’nin ilk kurumsal interaktif dergisi: Samsun E-Dergi Başkan Demir: “Amacımız iyiyi, güzeli ve doğruyu paylaşmak”
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk kurumsal interaktif dergisi: Samsun ...
Vaka sayısının zirve yaptığı Samsun´da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu
YEREL HABERLER Vaka sayısının zirve yaptığı Samsun´da cadde ve ...
18 Mart’ın 106. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart’ın 106. yıl dönümü
Hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri Atakum’da yaşayacak
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri Atakum’da ...
Bafra’da Çanakkale şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Bafra’da Çanakkale şehitleri anıldı
Samsun şehitler için tek yürek
YEREL HABERLER Samsun şehitler için tek yürek
Hayvan hırsızlığı şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Hayvan hırsızlığı şüphelileri adliyede
SYS gençlere savunma sektörünü tanıtacak
YEREL HABERLER SYS gençlere savunma sektörünü tanıtacak
İstiklal gazisinin duygulandıran 'kol' hikayesi 1. Dünya Savaşı'nda kaybedilen kolun hikayesi Doğu cephesinde kolunu kaybeden Samsunlu gazinin “ahşap protezi” müzede sergilenecek
YEREL HABERLER İstiklal gazisinin duygulandıran 'kol' hikayesi 1. ...
Prof. Dr. Çolak: "Emperyalizmi batıran direniş Çanakkale Savaşları"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çolak: "Emperyalizmi batıran direniş ...
Bahar yorgunluğu depresyonla karıştırılabiliyor
YEREL HABERLER Bahar yorgunluğu depresyonla karıştırılabiliyor