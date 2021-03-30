Yapılandırmada son tarih 31 Mart 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu’nda son ödeme tarihi

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” kapsamında yapılandırma başvurusu üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerinin 31 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapılması gerekiyor.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, 3343 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla birer ay uzatılmıştı. Söz konusu karar üzerine, yapılandırma başvurusu üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerinin 31 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapılması gerekiyor.

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primi (GSS), işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yeniden yapılandırılmış, yapılandırma için eDevlet, eSGK ve sosyal güvenlik merkezlerine birçok vatandaş başvurmuştu. SGK borç yapılandırması BağKur'lulara da önemli avantajlar getirdi. BağKur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) ile güncellenmiş ve ihya imkanı tanındı. İhya için başvuran vatandaşların bildirilen borçlarını 31 Mart 2021'e kadar ödemeleri gerekiyor.

GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021'e kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

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