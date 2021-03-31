OKA Mali Destek Programı Başlangıç Toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başlangıç Toplantısı online olarak yapıldı.

OKA tarafından uygulanan 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başlangıç Toplantısı, sonuçları 23 Mart günü ilan edilen program kapsamında destek almaya hak kazanan proje ekiplerinin katılımıyla çevrim içi olarak bugün gerçekleştirildi. Toplantıda Ajans Program Yönetim Birim Başkanı A. Arif Sarıoğlu ile İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Mesut Kılıç sürece ilişkin sunumlarını yaparak, destek sözleşmeleriyle ilgili genel esaslar, mevzuat, yaklaşık takvim ve uygulama dönemiyle ilgili genel bilgi paylaşımında bulundu.

Başlangıç toplantısı sözleşme ve proje uygulama süreciyle ilgili soruların cevaplanması ve önemli hatırlatmaların yapılması ile tamamlandı.

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