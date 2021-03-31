Hamile eşi darp iddiasına gözaltı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hamile eşini darp ettiği iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde çıkan tartışmada A.K.(31), hamile olan eşi P.K'yı darp etti. Darp edilen kadın eşinden şikayetçi oldu. Şahsı yakalamak için arama çalışmalarını yürüten polis ekipleri, şüpheli A.K'yi Kızılırmak Mahallesi Büyük Pazar civarında yakaladı. Yakalanan şahıs 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından gözaltına alındı.

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