Göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edilen 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi SamsunAnkara karayolu Maliye Uygulama Noktasında polis tarafından yapılan uygulamada 06 plakalı 2 ayrı ticari taksinin içinde toplam 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili Kadir K. ve Ünal K. 9 düzensiz göçmen ile birlikte gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 Afgan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere işlem başlatılırken, Kadir K. ve Ünal K. ise göçmen kaçakçılığı suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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