Göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edilen 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi SamsunAnkara karayolu Maliye Uygulama Noktasında polis tarafından yapılan uygulamada 06 plakalı 2 ayrı ticari taksinin içinde toplam 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili Kadir K. ve Ünal K. 9 düzensiz göçmen ile birlikte gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 Afgan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere işlem başlatılırken, Kadir K. ve Ünal K. ise göçmen kaçakçılığı suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.