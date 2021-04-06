Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle Çarşamba ilçesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl dönümü ve 610 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Çarşamba ilçesinde tören düzenlendi. Çarşamba Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Çelenk sunumunun ardından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, 610 Nisan Polis Haftası’na ilişkin yaptığı açıklamada, “10 Nisan 1845'te kurulan ve kurulduğu günden bu güne kadar halkımızın huzur ve güvenliğini sağlanması, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesinin tesisi başta olmak üzere, birçok hayati görevleri üstlenmiş olan teşkilatımız, bu kutsal görevi sürekli olarak kendini yenileyip geliştirerek bu kurallar içerisinde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı olarak en iyi ve en verimli şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Aziz milletimiz sevgi, adalet ve hoşgörü çerçevesinde sunulan güvenlik hizmetlerinde kazanılan başarının temel anahtarı; halkıyla bütünleşen bir emniyet teşkilatından geçmektedir. Halkımızın teşkilatına gösterdiği yakın ilgi, sevgi, güven ve destekleri zor görevlerimizin yanında bizlere her zaman güç ve kuvvet vermektedir. Unutmamalıyız ki toplum ile bütünleşmeyen bir kurumun asla başarıya ulaşma şansı yoktur. Türk polisi kendisine inanan, güven ve destek veren halkının polisidir. Fedakar çalışma arkadaşlarım, emniyet teşkilatımız 300 bini aşan mensubuyla çok büyük bir teşkilattır. Milletimin huzur ve güvenliği için gecegündüz demeden, fedakarca çalışan sizlerin ülkemizin en güvenli kurumlarından olan teşkilatımızı daha da ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır" dedi.

Fiziksel mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen törende, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, idari amirler ve emniyet personelleri katıldı.

Program çelenk sunma töreninin ardından son buldu.

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