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Tramvay durağında can pazarı: Kalp krizi geçiren gence özel güvenlikten kritik müdahale kamerada “Ben gittim beni kurtarın” feryadını özel güvenlik duydu

İHA

Tramvay durağında can pazarı: Kalp krizi geçiren gence özel güvenlikten kritik müdahale kamerada “Ben gittim beni kurtarın” feryadını özel güvenlik duydu

– Samsun’da tramvay durağında beklerken kalp krizi geçiren kişi özel güvenlik görevlisinin yaptığı kritik müdahale ile kurtuldu. “Ben gittim beni kurtarın” diyerek feryad eden şahsı özel güvenlik nefesinin kesildiği anda yaptığı kalp masajı ile hayata döndürdü. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Samsun'un Canik ilçesinde Balıkçı Barınağı tramvay istasyonunda yaşanan olayda tramvaya binmek için gelen Serkan Kantekin (31) göğsünde bir ağrı hissederek güvenlik görevlisi Eray Parlak’tan (34) yardım istedi. Hissettiği ağrıyla 2 büklüm hale gelen Kantekin, görevliye "Abi ben gidiyorum. Ben şu anda kalp krizi geçiriyorum" diye seslendi. Yardıma koşan görevli Parlak, Kantekin’i istasyona taşıyıp bankın üzerine yatırırken 112 Acil sağlık ekiplerine de haber verdi. Kantekin’in nefesi kesilip kolları iki yana düştüğünde ise yaptığı kalp masajı ile onu hayata döndürdü. Müdahale sonrası biraz toparlayan Kantekin 112 Acil sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu düzeldi.
Kameralarca da kaydedilen o anları anlatan SAMULAŞ’ın 11 yıllık emektarı Eray Parlak, “Nöbetim esnasında saat 3 gibiydi. ‘Abi ben gidiyorum. Ben şu anda kalp krizi geçiriyorum. Beni kurtarın’ dedi. Zaten iki büklüm olmuştu. Kusması falan da vardı. Anlattığı şeylerde kalp kiriz belirtilerini gösteriyordu zaten. Ben o esnada acil olarak 112’ye haber verdim ve vatandaşı istasyonun içine taşıdım. Bilinci yerinde olsun diye kendisini sürekli konuşturuyordum. Bir iki vatandaş vardı onlarda sağ olsunlar yardımcı oldular. Artık son esnada, artık şok geçirmişti ve hiç nefes alamıyordu. Tamamen kendisinden geçmişti. İlk başta en azından bilinci yerindeydi. Sorduğum sorulara cevap verebiliyordu ama kusmadan sonra ‘tamamen artık nefesim bitti nefes alamıyorum’ dedi. Tamamen gitmişti. O esnada da son çare olarak kendisine kalp masajı uyguladım. Başka bir çarem yoktu artık onu yapmam gerekiyordu. Ben zaten o müdahaleyi yaptıktan sonra biraz öksürmeye başladı. Kendisine gelmeye rahat nefes almaya başladı. Onu hissettim zaten. O müdahaleyi sona bırakmıştım ben. Baştan kalp masajı yapmak istemedim ama son çare olarak onu uygulamak zorunda kaldım. Bende çok üzüldüm. Genç bir arkadaş kendisi. Allah korusun bir şey olsaydı o vicdan azabıyla kendimi çok yıpratırdım” dedi.
Birçok durum yaşadığını ancak en çok bunun kendisini etkilediğini belirten Parlak, “Sıklıkla ilk yardım eğitimi, kalp masajı eğitimlerinin zaten görmemiz ve almamız gerekiyordu. Bu tür eğitimleri almıştık. Her gün her istasyonda insanlar rahatsızlanabiliyor. Şekeri düşen, yaşı olan, tansiyonu yükselen oluyor. Ben birçok olayla karşılaştım ama bu beni çok derinden etkileyen bir olay oldu. Bir arkadaşı genç birde kalp kriziyle hiç karşılaşmamıştım. Tansiyonu düşer müdahale ederiz ya da ambulansı ararız ama ‘ben gittim beni kurtarın abi’ dediği o an zaten çok kötü oldum. Hiç nefes alamıyordu” diye konuştu.
Görevliye teşekkür eden Serkan Kantekin ise, “Terme ilçesinden yola çıkmıştım o gün. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Öncesinde bir rahatsızlık hissettim. Orada daha fena oldum. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Güvenlik görevlisine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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