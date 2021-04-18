Karadeniz’de 2 milyon 574 bin dozdan fazla aşı yapıldı En çok aşı Samsun, Trabzon ve Ordu’da yapıldı

– Türkiye’de korona virüsün (Covid19) en yaygın olduğu bölgelerden biri olan Karadeniz Bölgesi'nde 1 milyon 543 bin 864 birinci doz, 1 milyon 30 bin 221 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 574 bin 85 doz aşı yapıldı.

Covid19’un mutasyona uğramasının ardından Türkiye’de virüsün yayılım hızı, Samsun başta olmak üzere tüm Karadeniz’de oldukça etkili oldu. Normalleşme adımlarına katkı sağlaması ve virüsün yayılım hızının düşürülmesi için başlatılan aşılama çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde şimdiye kadar 1 milyon 543 bin 864 birinci doz, 1 milyon 30 bin 221 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 574 bin 85 doz aşı yapıldı. Karadeniz’de en çok aşı yapılan iller sırasıyla Samsun, Trabzon, Ordu, Tokat ve Zonguldak oldu.



Karadeniz’deki 18 ilde 2 milyon 574 bin dozdan fazla aşı yapıldı

Karadeniz Bölgesi’nde en çok aşı Samsun’da yapıldı. Samsun’da 245 bin 953 birinci doz, 160 bin 552 ikinci doz olmak üzere 406 bin 505 doz aşı uygulandı. Artvin’de 36 bin 482 birinci doz, 25 bin 296 ikinci doz olmak üzere 61 bin 778 doz aşı yapıldı. Rize’de 63 bin 586 birinci doz, 42 bin 121 ikinci doz olmak üzere 105 bin 707 doz aşı uygulandı. Trabzon’da 154 bin 455 birinci doz, 103 bin 921 ikinci doz olmak üzere 258 bin 376 doz aşı uygulandı. Bayburt’ta 10 bin 314 birinci doz, 6 bin 586 ikinci doz olmak üzere 16 bin 900 doz aşı uygulandı. Gümüşhane’de 19 bin 881 birinci doz, 12 bin 635 ikinci doz olmak üzere 32 bin 516 doz aşı uygulandı. Giresun’da 105 bin 62 birinci doz, 70 bin 407 ikinci doz olmak üzere 175 bin 469 doz aşı uygulandı. Ordu’da 153 bin 247 birinci doz, 101 bin 405 ikinci doz olmak üzere 254 bin 652 doz aşı uygulandı. Tokat’ta 114 bin 912 birinci doz, 78 bin 145 ikinci doz olmak üzere 193 bin 57 doz aşı uygulandı. Amasya’da 73 bin 803 birinci doz, 50 bin 604 ikinci doz olmak üzere 124 bin 407 doz aşı uygulandı. Çorum’da 102 bin 236 birinci doz, 69 bin 912 ikinci doz olmak üzere 172 bin 148 doz aşı uygulandı. Sinop’ta 53 bin 336 birinci doz, 34 bin 678 ikinci doz olmak üzere 87 bin 14 doz aşı uygulandı. Kastamonu’da 84 bin 645 birinci doz, 56 bin 314 ikinci doz olmak üzere 140 bin 959 doz aşı uygulandı. Karabük’te 46 bin 290 birinci doz, 30 bin 723 ikinci doz olmak üzere 77 bin 13 doz aşı uygulandı. Bartın’da 40 bin 852 birinci doz, 26 bin 941 ikinci doz olmak üzere 67 bin 793 doz aşı uygulandı. Bolu’da 62 bin 944 birinci doz, 44 bin 49 ikinci doz olmak üzere 106 bin 993 doz aşı uygulandı. Zonguldak’ta 115 bin 618 birinci doz, 76 bin 142 ikinci doz olmak üzere 191 bin 760 doz aşı uygulandı. Düzce’de 61 bin 248 birinci doz, 39 bin 790 ikinci doz olmak üzere 101 bin 38 doz aşı uygulandı. Karadeniz Bölgesi’nde böylece 1 milyon 543 bin 864 birinci doz, 1 milyon 30 bin 221 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 574 bin 85 doz aşı yapılmış oldu.

18 Nisan 2021 itibariyle Türkiye genelinde 12 milyon 179 bin 43 birinci doz, 7 milyon 787 bin 275 ikinci doz olmak üzere toplam 19 milyon 966 bin 318 doz aşı uygulanmış oldu. Türkiye’de yapılan 12 milyon 179 bin 43 birinci doz aşının 1 milyon 543 bin 864’ü Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde uygulandı. Aynı zamanda Türkiye’de yapılan 7 milyon 787 bin 275 ikinci doz aşının 1 milyon 30 bin 211’i de Karadeniz’deki illerde uygulandı. Öte yandan, Türkiye genelinde uygulanan 19 milyon 966 bin 318 doz aşıdan 2 milyon 574 bin 85 dozu yine Karadeniz’deki illerde uygulandı.

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