Samsun’da motorlu kara taşıtlarının sayısı 1 yılda 20 bin arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 20 bin 284 adet artarak, 384 bin 35 adete ulaştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Samsun’da trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtlarındaki değişim oranlarını açıkladı. Verilere göre Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 20 bin 284 adet arttı.



Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 20 bin 284 adet arttı

Samsun’da 2021 yılı Mart ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 767 adet (yüzde 0,5), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 20 bin 284 adet (yüzde 5,6) artarak 384 bin 35 adete ulaştı. 2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle Samsun’daki toplam 384 bin 35 motorlu kara taşıtının; yüzde 49,4’ü (189 bin 583 adet) otomobil, yüzde 3,5’i (13 bin 368 adet) minibüs, yüzde 0,4’ü (bin 533 adet) otobüs, yüzde 19,1’i (73 bin 242 adet) kamyonet, yüzde 2,7’si (10 bin 498 adet) kamyon, yüzde 10,5’i (40 bin 186 adet) motosiklet, yüzde 0,2’si (710 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,3’ü (54 bin 915 adet) traktörden oluştu.

Yapılan açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

“Samsun’da Mart ayında 11 bin 107 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 58,8 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 21,6 ile kamyonet ve yüzde 8 ile traktör takip etti. 2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 361 bin 22 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmaktadır. Samsun ili toplam 384 bin 35 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6’sına sahiptir. Samsun’da 2021 yılı Mart ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar (yüzde 11,6), otomobil (yüzde 6,7) ve kamyonet (yüzde 5,6) şeklinde gerçekleşmiştir. OcakMart döneminde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet otomobilin yüzde 45,5'i dizel, yüzde 44,1'i benzin, yüzde 7,3'ü LPG yakıtlı olup, yüzde 3,1'i elektrikli veya hibrittir. OcakMart döneminde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet otomobilin yüzde 30,1'i 14011500, yüzde 28,6'sı 15011600, yüzde 20,4'ü 1300 ve altı, yüzde 14,6'sı 13011400, yüzde 5,3'ü 16012000, yüzde 1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.”

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