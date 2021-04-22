OMÜ ile Bangladesh Asia-Pasific University arasında iş birliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ ile Bangladesh Asia-Pasific University arasında iş birliği

İHA

OMÜ ile Bangladesh Asia-Pasific University arasında iş birliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi ile Bangladesh AsiaPasific Üniversitesi Mühendislik Fakültesi arasında çevrimiçi (online) toplantı gerçekleştirildi.
Her iki üniversitenin Uluslararası İlişkiler Biriminin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen görüşmede katılımcılar, mühendislik alanında uluslararası bilimsel iş birliği imkânlarını değerlendirdiler.
Asia Pasific University'den Prof. Dr. Aloke Kumar Saha, Dr. Nahreen Majed, Dr. Rasel Mia, Dr. Md. Rajibul Islam, Dr. Tasnia Hossain, Dr. Tanveer Ferdous Saeed ve Abdullah Al Masud'un katıldığı toplantıda; öncelikle iki üniversite arasında iş birliği anlaşması yapılması ve ortak yüksek lisans ve öğrenci değişim programlarının hayata geçirilmesine ilişkin prensip kararı alındı. Toplantıya OMÜ Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Doç. Dr. Emre Burcu Özkaraova, Dr. Öğr. Üyeleri Akın Özdemir, Gediz Uğuz, Serap Karagöl ve Sinem Çevik katıldı.
Toplantıda OMÜ Teknopark'ın proje ve çalışmaları dikkat çekerken, gelecek dönemde ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla bu alanı da kapsayan bir dizi toplantının yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Madde Bağımlılığı ve Mücadele” eğitimi
YEREL HABERLER “Madde Bağımlılığı ve Mücadele” eğitimi
Tekkeköy’de başkanlık koltuğuna Mihrap Aktaş oturdu
YEREL HABERLER Tekkeköy’de başkanlık koltuğuna Mihrap Aktaş oturdu
Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
5 yaşındaki Rus Victoria'dan 23 Nisan şarkısı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Rus Victoria'dan 23 Nisan şarkısı
Koronadan ölen daire başkanı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Koronadan ölen daire başkanı son yolculuğuna ...
Motorlu Trafik Timlerinden denetim
YEREL HABERLER Motorlu Trafik Timlerinden denetim
Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi
Cumhuriyet Meydanı’na dönüşüm onayı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Meydanı’na dönüşüm onayı
İzolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişiye idari işlem
YEREL HABERLER İzolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişiye idari işlem
“Terme İle Kitap Oku Türkiyem Projesi"ne katılım katlanarak artıyor
YEREL HABERLER “Terme İle Kitap Oku Türkiyem Projesi"ne katılım ...
Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı
Kaya tuzu rağbet görüyor
YEREL HABERLER Kaya tuzu rağbet görüyor
Başkan Demir: "Vaka düşmesinde aşılamanın bir etkisi var"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Vaka düşmesinde aşılamanın bir etkisi ...
"Banka hesabınız saldırıya uğradı" diyen dolandırıcıya 300 bin lira para gönderdi
YEREL HABERLER "Banka hesabınız saldırıya uğradı" diyen ...
Hastanenin otoparkının duvarına çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Hastanenin otoparkının duvarına çarpan ehliyetsiz ...
Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
Samsun'da kamyonet traktörle çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet traktörle çarpıştı: 2 yaralı
Covid döneminde çocuklarda obezite artıyor Dr. Akar: "Şuan hastaların büyük bir kısmı kilo alma, obezite şikayeti ile başvuruyor"
YEREL HABERLER Covid döneminde çocuklarda obezite artıyor Dr. ...
Samsun'da toplu iftarda 17 kişiye ceza
YEREL HABERLER Samsun'da toplu iftarda 17 kişiye ceza
İnşâ ve Meşrûiyet: İstiklal Marşı’nın Tarihsel Kompozisyonu Sempozyumu
YEREL HABERLER İnşâ ve Meşrûiyet: İstiklal Marşı’nın Tarihsel ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Jandarmadan HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan HES kodu uygulaması
Jandarmadan toplu iftara 14 bin 620 lira ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan toplu iftara 14 bin 620 lira ceza
Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan
YEREL HABERLER Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan