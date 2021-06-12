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Barakadaki cinayette 3 kişi toprağa verildi

DHA

Barakadaki cinayette 3 kişi toprağa verildi


Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL/BAFRA, (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde baraj kıyısındaki barakada tartıştığı arkadaşları Orhan Yüksel (29) ve İsmail Varol'u (26) ardından silah sesini duyup, gelen Mustafa Önbaş´ı (53) tabancayla vurarak öldüren Oğuzhan Bircan (28) tutuklandı. Ölen 3 kişi ise toprağa verildi.
Olay, dün sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Kolay Mahallesi'nde, Derbent Barajı kıyısında meydana geldi. Barakada beraber vakit geçiren Orhan Yüksel, İsmail Varol ve Oğuzhan Bircan, birlikte alkol alarak uyudu. Bir süre sonra uyanan Oğuzhan Bircan, arkadaşlarını uykudan uyandırarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan Bircan, "Siz bana yanlış yaptınız" diyerek tabancasını ateşledi.
BALIK TUTARKEN SİLAH SESİNİ DUYUP GELMİŞ
Bu sırada bölgede balık tutan Mustafa Önbaş, silah sesini duyup barakaya geldi. Oğuzhan Bircan, Önbaş´ı da tabancayla vurup kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Orhan Yüksel, İsmail Varol ve Mustafa Önbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
BABASINI ARAYIP, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ
Şüpheli Oğuzhan Bircan, olayın ardından cep telefonuyla aradığı babasına olan biteni anlatıp, intihar edeceğini söyledi. Babası da durumu jandarmaya bildirdi. Yeri tespit edilen Oğuzhan Bircan yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Oğuzhan Bircan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ölen İsmail Varol ilçeye bağlı Çalköy Mahallesi´nde, Mustafa Önbaş Kızılırmak Mahallesi´nde, Orhan Yüksel ise Kalaycılı Mahallesi´nde gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL
2021-06-12 15:30:34

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