Bozuk para hırsızlığı zanlısı yakalandı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde girdiği iş yerlerinden bozuk para ve sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı.

Olay, Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde kar maskeli, ellerinde eldiven olan O.Ö. isimli şahsı bir lokantanın kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Yakalan O.Ö.’nün (50) 10 gün içerisinde 6 iş yerinden bozuk para ve sadaka kutusu çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınan O.Ö. Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.