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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı

İHA

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı

Samsun’da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ordu karayolunda seyir etmekte olan Fatih G. idaresindeki 26 VZ 427 plakalı otomobil, aynı istikamette hareket eden Emrah S. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, bisiklet sürücüsü yaralandı. Emrah S. 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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