Samsun TOHM’lu judoculardan Avrupa kupalarında 4 madalya daha

Bosna Hersek’te yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası’nda milli takımın elde ettiği 4 madalyanın üçünü Samsun TOHM’lu sporcular elde ederken, Hırvatistan’da gerçekleşen Ümitler Avrupa Judo Kupası’ndan da bir madalya geldi.

1920 Haziran tarihlerinde Bosna Hersek ve Hırvatistan’da eş zamanlı yapılan, ümitler ve gençler Avrupa kupalarında, milli takımlarda yarışan Samsun TOHM’lu sporcular, ümitlerden sonra, bir üst kategori olan gençlerde ve büyüklerde de başarılarına devam etti. Pandemi öncesi, Ümitler Judo Milli Takımı’nın TOHM sistemine dahil edilmesinden sonra, bu kategoride, Avrupa, dünya şampiyonaları ve Avrupa gençlik oyunlarında hem ferdi hem de takım yarışmalarında tarihi rekorlara imza atan judocular, daha sonra, gençler Avrupa kupası, Avrupa şampiyonası, U 23 Avrupa şampiyonası ve büyükler grant slam yarışmalarında da madalyalar elde ederek, TOHM sisteminin amacına uygun işlediğinin göstergesi oldular.

Milli Takım ve TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, Antrenörler Furkan Othan, Erkut Şahin ve Dilgam Aliyev, “Ekim 2013’te kurulan TOHM, 2017 yılında ümit milli takımla entegre edildi. Bu yıldan itibaren, uluslararası başarı grafiği çıkışa geçerek, rekorlar geldi. Şimdi ise TOHM yatak sayımızın artmasından sonra, olması gerektiği gibi, genç milli takımla da entegre olmayı bekliyoruz. Bunun da gerçekleşmesi durumunda, 23 yıl sonra, büyük milli takımımızın da alt yapısı oluşmuş olacaktır. İşte o zaman TOHM sistemi, gerçek anlamda yapılanmasını tamamlamış olacaktır. Tüm bu süreçlerde, bize inanarak destek veren, Federasyon Başkanımıza, Samsun Gençlik Spor İl Müdürümüze ve TOHM sağlık çalışanları ve personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Bosna Hersek’ta yapılan Judo Gençler Avrupa Kupası’nda 60 kiloda Emirhan Karahan altın, 60 kiloda Berat Bahadır bronz, 66 kiloda Talha Büyükeser bronz madalya aldı.

Hırvatistan’da gerçekleşen Judo Ümitler Avrupa Kupası’nda ise 55 kiloda Azmi Kocabey bronz elde etti.

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