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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıcaoğlu: “Kavak’ta sağlık hizmetinde kalite artacak”

İHA

Sarıcaoğlu: “Kavak’ta sağlık hizmetinde kalite artacak”

Kavak Devlet Hastanesi yeni yaptırılan binasında hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “ AK Parti yatırımları ile ilçemiz büyük bir değişim yaşıyor” dedi.
Samsun’un Kavak ilçesinin planlı ve istikrarlı bir büyüme süreci yaşadığını belirten Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Soğuksu Mahallesi’nde 8 bin metrekare alan üzerine yaptırılan yeni Devlet Hastanesi binası ile ilçenin önemli bir ihtiyacının giderildiğini söyledi. Sarıcaoğlu, Devlet Hastanesi’nin yeni binasının hizmete girmesi nedeniyle yaptığı açıklamada, “Her türlü modern donatıya sahip olarak hizmete giren hastanemiz sağlık hizmetlerinin halkımıza daha kaliteli ulaşmasını sağlayacak “ diye konuştu.
Başkan Sarıcaoğlu, Kavak’ın özel sektör ve kamu yatırımları ile son yıllarda çıkış yaşayan bir ilçe olduğunu ifade etti. Sarıcaoğlu, Devlet Hastanesi yanında yüzlerce kişinin istihdam edileceği kampüs cezaevi ve 250 yatak kapasiteli yeni KYK Yurdu’nun da yıl içinde açılacağı müjdesini verdi. Başkan Sarıcaoğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 5. Bölge teşvik kapsamına alınan ilçenin Samsun’un sanayi bölgesi olma yolunda ilerlediğini kaydetti.
Son yıllarda özel sektör ve kamu yatırımları ile bir atılım yaşayan ilçenin istikrarlı bir gelişim gösterdiğini anlatan Başkan Sarıcaoğlu, “AK Parti belediyecilik anlayışı ile buluşan ilçemiz hızla değişim yaşamaya başladı. Bugün artık gerek Belediyemizin geliştirdiği projeler ve gerekse AK Parti İktidarlarının sağladığı yatırımlarla modern bir kent olma yolunda ilerliyoruz” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak’ın Soğuksu Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak hizmete giren yeni Kavak Devlet Hastanesi’nin de ilçe gelişimine güç katacağını ifade etti. Sarıcaoğlu, “Yeni Devlet Hastanemiz 3 ameliyathane, 8 yataklı diyaliz ünitesi, 14 poliklinik odası, 5 diş ünitesi ve 3 doğum ünitesi, 70 kişilik konferans salonu ve 100 araçlık otoparkı ve helikopter pisti ile sağlık hizmetlerinin halkımıza daha kaliteli ulaşmasını sağlayacaktır. Hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a eski Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan’a, milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza ve partimizin çeşitli kademelerinde görev yapan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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