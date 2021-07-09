EDUVET Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki Samsun Teknopark’ın iş birliği ile çevrim içi olarak gerçekleşti.

Kongrede; kedi ve köpek hekimliği, büyük hayvan ve at hekimliği, klinik öncesi bilimler, doğal yaşam ve yaban hayatı, veteriner hekimliğe yön veren akademik girişimcilik vb. pek çok konuda birikim ve tecrübeler uzmanlarca paylaşıldı.

Samsun Teknopark firmasının organizasyonunda gerçekleştirilen kongrede İtalya, İspanya, Macaristan, Hırvatistan, Arnavutluk ve Türkiye’den 15 davetli konuşmacı yer aldı.



44’ü sözlü, 41’i poster olmak üzere nitelikli 85 sunum

Kongrede ayrıca; Türkiye’nin çeşitli üniversiteleri ile İtalya ve Hindistan’dan katılım sağlayan bilim insanları da veteriner bilimleri, nanoteknoloji (maddenin atom veya molekül boyutunda incelenerek yeni, bilinmeyen özelliklerinin bulunması) ve su ürünleri başlıkları altında yüksek kaliteli bilimsel içeriğe sahip 44 adet sözlü ve 41 adet poster sunumu gerçekleştirdi.

EDUVET Veteriner Bilimleri Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı ve OMÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Handan Hilal Arslan Yavuz, EDUVET toplantıları sayesinde ülkenin genç akademisyen ve bilim insanlarına bilimsel etik ve ahlak anlayışına uygun uluslararası bir bakış açısı kazandırılmasının amaçlandığını vurguladı.



“Genç akademisyenlere yönelik bir buluşma ve paylaşım platformu oluşturmayı hedefledik”

Doç. Dr. Hilal Arslan Yavuz ayrıca, EDUVET ile birlikte genç akademisyenlerin aktif olarak yer alabileceği bilimsel bir buluşma ve paylaşım platformu oluşturmayı hedeflediklerini belirterek bu sürece ilişkin “Bu çerçevede, akademik yükselme için uluslararası bilimsel toplantılarda sunum tecrübesi kazanması gereken birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisine kongreye ücretsiz katılım imkânı da sağlandı. EDUVET önümüzdeki yıllarda da bilimsel kalitesinden ödün vermeden genç araştırmacılara destek vermeye devam edecektir. EDUVET Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi’nin gerçekleştirilmesindeki desteklerinden dolayı Samsun Teknopark yönetimine teşekkür ederiz.” diye konuştu.

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