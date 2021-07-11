Samsunspor´dan `Kadına Şiddete Hayır´ forması

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Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA)TFF 1. Ligi ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni formasını özel bir video ile tanıttı. TFF 1. Lig´in iddialı takımlarından Yılport Samsunspor, yeni formasını sosyal medya hesaplarından futbolcusu Fehmi Furkan Güneş ile tanıttı. Video tanıtımında üzerinde 15 ayrı dilde `Kadına Şiddete Hayır´ yazan mor renkli formada, "Kadına şiddete son vererek bu utancı daha fazla üzerimizde taşımayalım. Dünyanın en ağır forması çok yakında Store 55 mağazalarında satışta" sözlerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFormanın tanıtımıDHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-07-11 10:45:09



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