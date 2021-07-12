Hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükselebileceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Temmuz ayında artan hava sıcaklıklarının 17 Temmuz günü tavan yapması bekleniyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkabileceği vurgulandı.

Meteorolojiden yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

“Hava sıcaklıklarının hafta sonu bölgemizin özellikle iç kesimlerde artması beklenmektedir. 17 Temmuz Cumartesi günü beklenen en yüksek sıcaklıklar kıyı kesimlerde 2831 derece, iç kesimlerde ise yer yer 3040 derece civarında olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkate takip edilerek, gereken önlemlerin alınması önem arz etmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.