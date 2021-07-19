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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Valiliği’nden bayram tedbirleri

İHA

Samsun Valiliği’nden bayram tedbirleri

Samsun Valiliği tarafından 9 günlük bayram süresine alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından dokuz günlük bayram süresi boyunca 707 asayiş ekibi, 5 motosikletli huzur timi, 9 JASAT timi, 4 TEM unsuru, 13 KOM unsuru, 9 istihbarat unsuru, 9 köpek unsuru olmak üzere toplam 756 tim ve unsur, 2 bin 946 personel ile 56 sivil araç, 27 zırhlı araç, 671 devriye müdahale aracı, 5 asayiş huzur (motosiklet) olmak üzere toplam 759 araç ve 19 drone ile görev yapılacağı belirtildi.
Ayrıca Sinop yolu, Ordu yolu, Ankara yolu ve Taşaova yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere personel görevlendirildiği, Trafik Şube Müdürlüğünce; 9 günlük planlanan Kurban Bayramı tatili öncesi ve sonrasında, 378 Jandarma Trafik Timi, 39 (Hızır) Jandarma Motosikletli Trafik Timi, 239 Jandarma Asayiş Timi, 3 (Huzur) Jandarma Motosikletli Asayiş Timi ve 12 Sivil Tim olmak üzere, Toplam 671 tim ve bu timlerde görevli 1758 personel ile 7 hız tespit radarı ve 12 drone vasıtasıyla gerekli trafik tedbirlerinin alınacağı duyuruldu.
Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da kurban satış yerlerinde motorize ekipler görevlendirildiği, havaalanı, gar ve terminal gibi yerlerde, kalabalık olan alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddeler ve mezarlıklarda; bayram tatili süresince 32 noktada yaya devriye görevi yapmak üzere personel görevlendirilerek emniyet tedbirlerinin artırıldığı, Ankara Yolu, Sinop Yolu ve Ordu yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere 24 saat esasına göre personel görevlendirildiği dile getirildi.
Şehir içinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü gündüz 16 ekip, 6 radar, 1 drone, gece 14 ekip, 6 radar, görevlisiyle bayram süresince tedbir alacağı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce gündüz 14 ekip, 11 şahin ve 1 radar, 1 drone, 3 noktada yaya ekip; gece 7 ekip ve 1 radar ile mezarlıklarda, şehirlerarası otobüs terminalinde, bayramlaşma yerlerinde ve yoğun kavşaklarda yaya personel görevlendirilerek trafik tedbirleri alınacağı, bayram namazı süresince görevlendirilen 28 ekibin cami tedbirlerinde görev yapacağı, bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklara 23 özel ekip görevlendirilmesinin planlandığı, halkın huzur ve güven ortamında Kurban bayramını geçirmesini sağlamak için 284 ekip, 3 hava aracı, 3 dedektör köpek ve toplamda 12 bin 130 personelle tedbirler artırılarak en üst düzeyde çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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