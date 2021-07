Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi’nde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor Asırlık geleneklerini devam ettiren kadınlar ekonomiye katkı sağlıyor

Samsun Vezirköprü Halk Merkezi’nde "cicim" dokuma tekniği ile üretilen kilimler dünyaya pazarlanıyor. Asırlık gelenekleri devam ettirerek kilim dokuyan kadınlar ekonomiye katkı sağlıyor.



Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı kalan Halk Eğitim Merkezi kursları vakaların azalması ve aşılama oranın artmasıyla tekrar faaliyete geçti. Vezirköprü Halk Eğitim Merkezinde ise dokuma kursu yoğun bir katılımla tekrar açıldı. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş cicim dokuma tekniği ile üretilmiş kilimleri sipariş üzerine tekrar dokuyan kadınlar Türkiye’nin bir çok şehrine ve yurt dışına gönderiyor. Kişilerin isteklerine göre farklı desen ve renklerde üretilen kilimler tekrardan rağbet görmeye başladı.

Kurslar hakkında bilgi veren Vezirköprü Halk Merkezi’nde Usta Öğretici Selma Kavaklı "Buradaki kursumuzun amacı unutulmaya yüz tutmuş ürünleri gün yüzüne çıkarmak ve bu ürünleri yeni nesile, tüm dünyaya tanıtmaktır. Vezirköprü ilçemize ait kilimimiz dokuma tekniği cicim dokumadır. Kendimize ait yöresel desenlerimiz vardır. Aslında her evde var bu kilimlerden fakat bu kilimler artık sandıklarda kalmış kenarda köşede kalmış atıl bir şekilde duruyordu. Biz bunları gün yüzüne çıkardıktan sonra Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmaya başladık. Bu durumda Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya’nın inanılmaz bir katkısı var. Bize öyle bir fırsat sundu ki evimizdeki gibi hissettik. Müşterilerimizin isteğine göre dokuyoruz. Ürünlerimizde kullanılan malzemeler saf yün, kök boyadır. Bütün her şeyi organiktir. Yurt dışına da sipariş yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürümüzün sayesinde bir yatırımcıyı da ulaştık. Buraya bir atölye açıyor. Bu durum kadınlarımıza da iş imkanı oldu. İnanıl bir şekilde amaçlarımıza kısa bir şekilde ulaştık. Kilim 1 metrekaresini dokuması 15 gün kadar sürüyor. Çünkü cicim dokuma tekniği. Her tel ayrı şekilde işleniyor. Çözgüyü hazırlamamız bir günümüzü alıyor. Daha düz klasik desenler biraz daha kısa sürebiliyor. Türkler her gittiği yerde bu kültürü bıraktığı için her yerin bir dokuması vardır. Bizim bu kilimimiz coğrafi işaret belgesi almıştır" dedi.

