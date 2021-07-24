Samsun'da bayram dönüşü aşırı yoğunluk yok

Samsun’da Kurban Bayramı tatilinin bitmesine kısa bir süre Ankaraİstanbul istikametinde araç yoğunluğu gözlemlenmiyor.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesi bir gün kala birçok ilde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bazı illerin İstanbul ve Ankara bağlantılarında yoğunluk oluşurken, Samsun’da ise 24 Temmuz Cumartesi günü saat 12.0014.30 sıralarında Ankaraİstanbul bağlantı yolunda trafik sıkışıklığına rastlanmadı. Araçlar, 3 şeritli yolda duraksamadan ilerlediler.
SamsunAnkara yolunda araç yoğunluğundan dolayı bir trafik sıkışıklığı yaşanmazken, sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar devam eden sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda ise birçok kaza meydana geldi. Yaşanan kazalar nedeniyle bazı noktalarda trafik aksasa da araçların kaldırılması ile yol normale döndü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.